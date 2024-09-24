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В Турции рассказали о пользе торговли в нацвалютах в условиях санкций - 24.09.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20240924/turtsiya-851747682.html
В Турции рассказали о пользе торговли в нацвалютах в условиях санкций
В Турции рассказали о пользе торговли в нацвалютах в условиях санкций - 24.09.2024, ПРАЙМ
В Турции рассказали о пользе торговли в нацвалютах в условиях санкций
Торговля и инвестиции в национальных валютах могут помочь преодолеть сложности, которые связаны с санкционными ограничениями, как те, что ввели против России... | 24.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-24T16:22+0300
2024-09-24T16:22+0300
экономика
турция
россия
расчеты в нацвалютах
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МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Торговля и инвестиции в национальных валютах могут помочь преодолеть сложности, которые связаны с санкционными ограничениями, как те, что ввели против России. Об этом заявил спикер парламента Турции Нуман Куртулмуш. Выступая в Дипломатической академии в Москве, он отметил, что миром правит группа стран, и против РФ санкции ввели в одностороннем порядке. Куртулмуш считает, что мировая финансовая, банковская система находится в руках нескольких сильных игроков, в связи с чем система платежей, например, тех государств, которые хотят вести экономические отношения с РФ, попадают в очень сложное положение. "Мы должны обязательно найти способы выхода из этой ситуации, например, решением проблемы может стать торговля и инвестиции в национальной валюте", — сказал он. Банковские операции Турции с Россией с середины сентября жесточайшим образом контролируются со стороны США. В американских письмах банкам доходит до угрожающего тона, сообщил во вторник РИА Новости источник в одном из турецких госбанков. После начала специальной военной операции России на Украине коллективный Запад усилил санкционное давление на Москву, при этом нарушение логистических цепочек привело к подорожанию топлива и продуктов питания в Европе и США. В России не раз заявляли, что страна способна справиться с этим давлением. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал антироссийских санкций. При этом в самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.
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турция, россия, расчеты в нацвалютах
Экономика, ТУРЦИЯ, РОССИЯ, расчеты в нацвалютах
16:22 24.09.2024
 
В Турции рассказали о пользе торговли в нацвалютах в условиях санкций

Куртулмуш: торговля в нацвалютах поможет Турции при санкционных сложностях

© Unsplash/Engin YapiciВид на Стамбул, Турция
Вид на Стамбул, Турция
© Unsplash/Engin Yapici
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МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Торговля и инвестиции в национальных валютах могут помочь преодолеть сложности, которые связаны с санкционными ограничениями, как те, что ввели против России. Об этом заявил спикер парламента Турции Нуман Куртулмуш.
Выступая в Дипломатической академии в Москве, он отметил, что миром правит группа стран, и против РФ санкции ввели в одностороннем порядке. Куртулмуш считает, что мировая финансовая, банковская система находится в руках нескольких сильных игроков, в связи с чем система платежей, например, тех государств, которые хотят вести экономические отношения с РФ, попадают в очень сложное положение.
"Мы должны обязательно найти способы выхода из этой ситуации, например, решением проблемы может стать торговля и инвестиции в национальной валюте", — сказал он.
Банковские операции Турции с Россией с середины сентября жесточайшим образом контролируются со стороны США. В американских письмах банкам доходит до угрожающего тона, сообщил во вторник РИА Новости источник в одном из турецких госбанков.
После начала специальной военной операции России на Украине коллективный Запад усилил санкционное давление на Москву, при этом нарушение логистических цепочек привело к подорожанию топлива и продуктов питания в Европе и США. В России не раз заявляли, что страна способна справиться с этим давлением. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал антироссийских санкций. При этом в самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.
Страны мира. Турция - ПРАЙМ, 1920, 24.09.2024
В Турции оценили развитие отношений с Россией в условиях западных санкций
13:42
 
ЭкономикаТУРЦИЯРОССИЯрасчеты в нацвалютах
 
 
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