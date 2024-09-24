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"На грани закрытия". Над Украиной нависла новая угроза

"На грани закрытия". Над Украиной нависла новая угроза - 24.09.2024, ПРАЙМ

"На грани закрытия". Над Украиной нависла новая угроза

Украинские компании столкнулись с нехваткой сотрудников, что приводит к серьезным проблемам на производстве, а многие предприятия находятся на грани закрытия,... | 24.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-24T11:21+0300

2024-09-24T11:21+0300

2024-09-24T11:21+0300

экономика

украина

предприятия

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МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Украинские компании столкнулись с нехваткой сотрудников, что приводит к серьезным проблемам на производстве, а многие предприятия находятся на грани закрытия, передает французская газета Le Figaro."По словам Катерины Залозных, быть директором по работе с персоналом на Украине сегодня – все равно что пытаться собрать пазл, в котором не хватает деталей", — сказано в публикации.Многие предприятия, включая сталелитейный завод ArcelorMittal в Кривом Роге, ищут замену сотрудникам, которые ушли на войну. На заводе работало 20 000 человек до начала конфликта, однако теперь почти 3 000 рабочих были мобилизованы, 48 пропали без вести, а 180 погибли. Эти трагедии влияют на экономику Украины, так как почти 60% предприятий страдают от нехватки рабочей силы, что вызывается не только мобилизацией, но и отъездом людей из страны.Нехватка мужской рабочей силы стала серьезной проблемой для украинской экономики, сопоставимой с бомбардировками и отключением электроэнергии. На улицах Киева много объявлений о найме рабочих, и в результате дефицита зарплаты увеличились на 22,5%. Ожидается, что к концу года средняя зарплата достигнет 21 800 гривен, заключили в издании.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ

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украина, предприятия