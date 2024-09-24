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Вашингтон ставил на Украине "медвежий капкан" на Россию, а попался Евросоюз - 24.09.2024, ПРАЙМ
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Вашингтон ставил на Украине "медвежий капкан" на Россию, а попался Евросоюз
Вашингтон ставил на Украине "медвежий капкан" на Россию, а попался Евросоюз - 24.09.2024, ПРАЙМ
Вашингтон ставил на Украине "медвежий капкан" на Россию, а попался Евросоюз
США не могут справиться с реализацией своего проекта глобального доминирования и готовят "ловушку дракона" для Китая на Тайване, аналогичную "медвежьему... | 24.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-24T15:59+0300
2024-09-24T16:00+0300
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МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. США не могут справиться с реализацией своего проекта глобального доминирования и готовят "ловушку дракона" для Китая на Тайване, аналогичную "медвежьему капкану" для России, подготовленному на Украине, говорится в материале издания Geopolitika.news.По мнению автора статьи, геополитические изменения приводят к формированию нового международного порядка на основе многополярности, но вопрос о том, как этот процесс будет развиваться, остается открытым. Стабильность может достигаться либо через относительную терпимость между ключевыми сторонами, либо конфликтами через посредников.Американская стратегия достичь глобального господства провалилась, их попытки установить контроль над всем миром стали несбыточными. Ведущие страны, такие как Китай, Россия и Европа, пытаются сохранить свои интересы и противостоять американскому влиянию.Кроме того, прогнозы мировых аналитиков не предвещают оптимизма для Евросоюза, сталкивающегося с экономическими, социальными и миграционными трудностями. Украинский конфликт способствует усугублению противоречий."Однако эта модель всеобщей централизации не принесла желаемых результатов и не способствовала укреплению единства. Даже напротив! Ведь навязывание единства силой и идеологическими матрицами делает это единство нестабильным и хрупким, и в конечном счете приводит к его распаду", — сказано в материале.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ
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Политика, РОССИЯ, ЕС, США
15:59 24.09.2024 (обновлено: 16:00 24.09.2024)
 
Вашингтон ставил на Украине "медвежий капкан" на Россию, а попался Евросоюз

GN: в расставленную США ловушку для России на Украине попалась Европа

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЕврокомиссия
Еврокомиссия - ПРАЙМ, 1920, 24.09.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. США не могут справиться с реализацией своего проекта глобального доминирования и готовят "ловушку дракона" для Китая на Тайване, аналогичную "медвежьему капкану" для России, подготовленному на Украине, говорится в материале издания Geopolitika.news.
По мнению автора статьи, геополитические изменения приводят к формированию нового международного порядка на основе многополярности, но вопрос о том, как этот процесс будет развиваться, остается открытым. Стабильность может достигаться либо через относительную терпимость между ключевыми сторонами, либо конфликтами через посредников.
Американская стратегия достичь глобального господства провалилась, их попытки установить контроль над всем миром стали несбыточными. Ведущие страны, такие как Китай, Россия и Европа, пытаются сохранить свои интересы и противостоять американскому влиянию.
Кроме того, прогнозы мировых аналитиков не предвещают оптимизма для Евросоюза, сталкивающегося с экономическими, социальными и миграционными трудностями. Украинский конфликт способствует усугублению противоречий.
"Однако эта модель всеобщей централизации не принесла желаемых результатов и не способствовала укреплению единства. Даже напротив! Ведь навязывание единства силой и идеологическими матрицами делает это единство нестабильным и хрупким, и в конечном счете приводит к его распаду", — сказано в материале.
Полный текст статьи читайте на ИноСМИ
Канцлер Германии Олаф Шольц - ПРАЙМ, 1920, 24.09.2024
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