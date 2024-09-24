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В РФ хотят снизить максимальную франшизу при агростраховании урожая - 24.09.2024, ПРАЙМ
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В РФ хотят снизить максимальную франшизу при агростраховании урожая
В РФ хотят снизить максимальную франшизу при агростраховании урожая - 24.09.2024, ПРАЙМ
В РФ хотят снизить максимальную франшизу при агростраховании урожая
Законопроект, направленный на снижение максимально допустимого размера безусловной франшизы по договорам сельхозстрахования с господдержкой в области... | 24.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-24T17:20+0300
2024-09-24T17:20+0300
экономика
россия
урожай
агрострахование
франшиза
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МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Законопроект, направленный на снижение максимально допустимого размера безусловной франшизы по договорам сельхозстрахования с господдержкой в области растениеводства и расширение перечня страховых событий по договорам такого страхования в области животноводства внесен в Госдуму, следует из ее базы данных. Документ предусматривает снижение максимального размера безусловной франшизы по договорам страхования с господдержкой урожая сельскохозяйственных культур и посадок многолетних насаждений до 30% с 50% от страховой суммы. Согласно пояснительной записке, "применение франшизы в размере выше 30% от страховой суммы при страховании приводит к существенному снижению страховой выплаты", поэтому ее применение в таком размере в настоящее время нецелесообразно. Одновременно предусматривается возможность установить франшизу для каждой сельскохозяйственной культуры, относящейся к многолетним насаждениям (например, яблоня или груша) отдельно, а не для всей группы многолетних насаждений. Кроме того, план сельскохозяйственного страхования предлагается утверждать не на один год, как сейчас, а на три года. Законопроект также предоставляет сельхозтоваропроизводителю возможность получать страховую выплату за утраченных (погибших) в результате возникновения очага заразной болезни животных, независимо от того, подтвержден факт их заболевания или нет, в рамках одного страхового случая. А перечень опасных природных явлений и стихийных бедствий, при которых оказывается господдержки при страховании рисков утраты (гибели) сельскохозяйственных животных дополняется половодьем и паводком. Это связано с рем, что таких природных явлений характерен высокий подъем уровня воды, что может привести к гибели животных, поясняют разработчики. Авторами этой законодательной инициативы выступила группа депутатов во главе с заместителем председателя Госдумы Алексеем Гордеевым. "Принятие законопроекта повлечет за собой положительные социально-экономические последствия, позволит повысить финансово-экономическую устойчивость сельскохозяйственных товаропроизводителей при наступлении страховых событий", - считают они. Предполагается, что в случае принятия закон должен вступить в силу с 1 сентября 2025 года.
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россия, урожай, агрострахование, франшиза
Экономика, РОССИЯ, урожай, агрострахование, франшиза
17:20 24.09.2024
 
В РФ хотят снизить максимальную франшизу при агростраховании урожая

В ГД внесли проект о снижении до 30% максимума франшизы при страховании урожая

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкКолосья пшеницы
Колосья пшеницы - ПРАЙМ, 1920, 24.09.2024
© РИА Новости . Максим Богодвид
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МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Законопроект, направленный на снижение максимально допустимого размера безусловной франшизы по договорам сельхозстрахования с господдержкой в области растениеводства и расширение перечня страховых событий по договорам такого страхования в области животноводства внесен в Госдуму, следует из ее базы данных.
Документ предусматривает снижение максимального размера безусловной франшизы по договорам страхования с господдержкой урожая сельскохозяйственных культур и посадок многолетних насаждений до 30% с 50% от страховой суммы. Согласно пояснительной записке, "применение франшизы в размере выше 30% от страховой суммы при страховании приводит к существенному снижению страховой выплаты", поэтому ее применение в таком размере в настоящее время нецелесообразно.
Одновременно предусматривается возможность установить франшизу для каждой сельскохозяйственной культуры, относящейся к многолетним насаждениям (например, яблоня или груша) отдельно, а не для всей группы многолетних насаждений. Кроме того, план сельскохозяйственного страхования предлагается утверждать не на один год, как сейчас, а на три года.
Законопроект также предоставляет сельхозтоваропроизводителю возможность получать страховую выплату за утраченных (погибших) в результате возникновения очага заразной болезни животных, независимо от того, подтвержден факт их заболевания или нет, в рамках одного страхового случая.
А перечень опасных природных явлений и стихийных бедствий, при которых оказывается господдержки при страховании рисков утраты (гибели) сельскохозяйственных животных дополняется половодьем и паводком. Это связано с рем, что таких природных явлений характерен высокий подъем уровня воды, что может привести к гибели животных, поясняют разработчики.
Авторами этой законодательной инициативы выступила группа депутатов во главе с заместителем председателя Госдумы Алексеем Гордеевым. "Принятие законопроекта повлечет за собой положительные социально-экономические последствия, позволит повысить финансово-экономическую устойчивость сельскохозяйственных товаропроизводителей при наступлении страховых событий", - считают они. Предполагается, что в случае принятия закон должен вступить в силу с 1 сентября 2025 года.
Здание Министерства сельского хозяйства России
В Минсельхозе оценили урожай овощей и зелени с начала года
9 сентября, 21:40
 
ЭкономикаРОССИЯурожайагрострахованиефраншиза
 
 
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