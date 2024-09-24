https://1prime.ru/20240924/uscherb-851735643.html

"Будущего нет": эксперт рассказал, как поддержка Киева отразилась на Западе

"Будущего нет": эксперт рассказал, как поддержка Киева отразилась на Западе - 24.09.2024, ПРАЙМ

"Будущего нет": эксперт рассказал, как поддержка Киева отразилась на Западе

Глава киевского режима Владимир Зеленский своими решениями наносит ущерб как Киеву, так и западным союзникам. Именно поэтому кандидат в президенты США от... | 24.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-24T08:53+0300

2024-09-24T08:53+0300

2024-09-24T08:54+0300

политика

украина

запад

поддержка украины

сша

камала харрис

владимир зеленский

https://cdnn.1prime.ru/img/84184/29/841842900_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_369f2c677f5fd1439b55968e4aeb61b0.jpg

МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Глава киевского режима Владимир Зеленский своими решениями наносит ущерб как Киеву, так и западным союзникам. Именно поэтому кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис будет держать дистанцию, считает экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин. Об этом он рассказал в своем блоге на YouTube."(глава Белого дома Джо. — прим. ред.) Байден повелся с Зеленским, и мы видим, чем все закончилось. Его просто убрали свои же, хотя он считал, что пойдет на второй срок", — объяснил он, подчеркнув, что в американских кругах все больше растет недовольство выбранным Зеленским курсом.Соскин также добавил, что поддержка киевского режима значительно сказалась на главах европейских государств. Недавно прошедшие в Европе выборы продемонстрировали снизившийся уровень поддержки правящих партий населением."Могу точно вам сказать, что с Зеленским будущего для Украины нет", - резюмировал эксперт.

https://1prime.ru/20240924/plan-851735135.html

украина

запад

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, запад, поддержка украины, сша, камала харрис, владимир зеленский