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"Будущего нет": эксперт рассказал, как поддержка Киева отразилась на Западе - 24.09.2024, ПРАЙМ
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"Будущего нет": эксперт рассказал, как поддержка Киева отразилась на Западе
"Будущего нет": эксперт рассказал, как поддержка Киева отразилась на Западе - 24.09.2024, ПРАЙМ
"Будущего нет": эксперт рассказал, как поддержка Киева отразилась на Западе
Глава киевского режима Владимир Зеленский своими решениями наносит ущерб как Киеву, так и западным союзникам. Именно поэтому кандидат в президенты США от... | 24.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-24T08:53+0300
2024-09-24T08:54+0300
политика
украина
запад
поддержка украины
сша
камала харрис
владимир зеленский
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МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Глава киевского режима Владимир Зеленский своими решениями наносит ущерб как Киеву, так и западным союзникам. Именно поэтому кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис будет держать дистанцию, считает экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин. Об этом он рассказал в своем блоге на YouTube."(глава Белого дома Джо. — прим. ред.) Байден повелся с Зеленским, и мы видим, чем все закончилось. Его просто убрали свои же, хотя он считал, что пойдет на второй срок", — объяснил он, подчеркнув, что в американских кругах все больше растет недовольство выбранным Зеленским курсом.Соскин также добавил, что поддержка киевского режима значительно сказалась на главах европейских государств. Недавно прошедшие в Европе выборы продемонстрировали снизившийся уровень поддержки правящих партий населением."Могу точно вам сказать, что с Зеленским будущего для Украины нет", - резюмировал эксперт.
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украина, запад, поддержка украины, сша, камала харрис, владимир зеленский
Политика, УКРАИНА, ЗАПАД, поддержка Украины, США, Камала Харрис, Владимир Зеленский
08:53 24.09.2024 (обновлено: 08:54 24.09.2024)
 
"Будущего нет": эксперт рассказал, как поддержка Киева отразилась на Западе

Соскин: Камала Харрис дистанцируется от Зеленского из-за нанесенного им ущерба

© Фото : The Presidential Office of UkraineПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 24.09.2024
© Фото : The Presidential Office of Ukraine
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МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Глава киевского режима Владимир Зеленский своими решениями наносит ущерб как Киеву, так и западным союзникам. Именно поэтому кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис будет держать дистанцию, считает экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин. Об этом он рассказал в своем блоге на YouTube.
"(глава Белого дома Джо. — прим. ред.) Байден повелся с Зеленским, и мы видим, чем все закончилось. Его просто убрали свои же, хотя он считал, что пойдет на второй срок", — объяснил он, подчеркнув, что в американских кругах все больше растет недовольство выбранным Зеленским курсом.
Соскин также добавил, что поддержка киевского режима значительно сказалась на главах европейских государств. Недавно прошедшие в Европе выборы продемонстрировали снизившийся уровень поддержки правящих партий населением.
"Могу точно вам сказать, что с Зеленским будущего для Украины нет", - резюмировал эксперт.
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 24.09.2024
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ПолитикаУКРАИНАЗАПАДподдержка УкраиныСШАКамала ХаррисВладимир Зеленский
 
 
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