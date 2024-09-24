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Минюст США намерен подать в суд на Visa за монополистическую политику
Минюст США намерен подать в суд на Visa за монополистическую политику - 24.09.2024, ПРАЙМ
Минюст США намерен подать в суд на Visa за монополистическую политику
Министерство юстиции США планирует подать судебный иск против корпорации Visa за нарушение антимонопольного законодательства и подавление платежных систем... | 24.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-24T13:04+0300
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МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Министерство юстиции США планирует подать судебный иск против корпорации Visa за нарушение антимонопольного законодательства и подавление платежных систем конкурентов, сообщает газета New York Times со ссылкой на осведомленные источники. "Минюст готовится подать иск против Visa и обвинить гиганта финансовых услуг в нарушении закона с целью закрыть конкурирующие платежные системы", - пишет издание. Согласно публикации, центром судебного разбирательства станет утверждение минюста о том, что корпорация "штрафует" клиентов за использование платежных технологий, альтернативных Visa, при проведении операций. Летом японский телеканал NHK также сообщал, что японская комиссия по справедливой торговле начала проверку в отношении японского подразделения платежного гиганта - Visa Worldwide Japan Co - также по подозрению в нарушении антимонопольного законодательства. По данным источников телеканала, японское подразделение Visa подозревается в повышении межбанковских комиссий, если компании-эмитенты карт не выбирали их платежный сервис. Visa - глобальная платежная система, обеспечивающая доступ к сети электронных платежей держателям карт, торгово-сервисным предприятиям, финансовым и правительственным учреждениям. Чистая прибыль Visa по итогам первых трех кварталов 2023-2024 финансового года (завершились 30 июня) выросла на 14,5% в годовом выражении и составила 14,425 миллиарда долларов.
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сша, visa
Минюст США намерен подать в суд на Visa за монополистическую политику
NYT: Минюст США планирует подать в суд на Visa за монополистическую политику
МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Министерство юстиции США планирует подать судебный иск против корпорации Visa за нарушение антимонопольного законодательства и подавление платежных систем конкурентов, сообщает газета New York Times со ссылкой на осведомленные источники.
"Минюст готовится подать иск против Visa и обвинить гиганта финансовых услуг в нарушении закона с целью закрыть конкурирующие платежные системы", - пишет издание.
Согласно публикации, центром судебного разбирательства станет утверждение минюста о том, что корпорация "штрафует" клиентов за использование платежных технологий, альтернативных Visa, при проведении операций.
Летом японский телеканал NHK также сообщал, что японская комиссия по справедливой торговле начала проверку в отношении японского подразделения платежного гиганта - Visa Worldwide Japan Co - также по подозрению в нарушении антимонопольного законодательства. По данным источников телеканала, японское подразделение Visa подозревается в повышении межбанковских комиссий, если компании-эмитенты карт не выбирали их платежный сервис.
Visa - глобальная платежная система, обеспечивающая доступ к сети электронных платежей держателям карт, торгово-сервисным предприятиям, финансовым и правительственным учреждениям. Чистая прибыль Visa по итогам первых трех кварталов 2023-2024 финансового года (завершились 30 июня) выросла на 14,5% в годовом выражении и составила 14,425 миллиарда долларов.