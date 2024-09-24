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VK открыла компаниям доступ к платформе для работы с big data и ИИ

VK открыла компаниям доступ к платформе для работы с big data и ИИ - 24.09.2024, ПРАЙМ

VK открыла компаниям доступ к платформе для работы с big data и ИИ

VK запустила для компаний платформу VK Data Platform для работы с большим объемом данных (big data), нейросетям и искусственным интеллектом (ИИ), она позволит... | 24.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-24T11:05+0300

2024-09-24T11:05+0300

2024-09-24T11:06+0300

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МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. VK запустила для компаний платформу VK Data Platform для работы с большим объемом данных (big data), нейросетям и искусственным интеллектом (ИИ), она позволит быстро внедрять алгоритмы ИИ в бизнес, говорится в релизе компании. "VK Tech запускает VK Data Platform - универсальную платформу для комплексной работы с большими объемами данных, нейросетями и искусственным интеллектом. С ее помощью крупный бизнес сможет ускорить обработку, управление, обогащение и анализ данных. Также платформа позволит быстро внедрять алгоритмы искусственного интеллекта и нейросети в бизнес. Платформа ориентирована на банковский сектор, ритейл и электронную коммерцию, транспорт, логистику, телекоммуникации и промышленность", - сказано в релизе. Сервис можно развернуть как на публичных или частных облаках, так и на собственных серверах компаний. Его пользователи смогут решать различные задачи, от хранения и обработки данных до аналитики и разработки моделей машинного обучения, причем как с помощью собственных разработок, так и сторонних сервисов. "VK Data Platform - полноценная продуктовая экосистема, которая закрывает потребности компаний на всех этапах работы с данными. Наша платформа - универсальный комплексный инструмент, который позволит крупным российским компаниям быстро повысить зрелость работы с данными и выйти на качественно новый уровень принятия бизнес-решений и управления бизнесом", - прокомментировал управляющий директор VK Tech Павел Гонтарев.

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