Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
VK открыла компаниям доступ к платформе для работы с big data и ИИ - 24.09.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240924/vk-851738887.html
VK открыла компаниям доступ к платформе для работы с big data и ИИ
VK открыла компаниям доступ к платформе для работы с big data и ИИ - 24.09.2024, ПРАЙМ
VK открыла компаниям доступ к платформе для работы с big data и ИИ
VK запустила для компаний платформу VK Data Platform для работы с большим объемом данных (big data), нейросетям и искусственным интеллектом (ИИ), она позволит... | 24.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-24T11:05+0300
2024-09-24T11:06+0300
россия
vk
технологии
новости компании
https://cdnn.1prime.ru/img/83560/14/835601480_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_ef61642a6fb0a161cd8c0a1195dc65d8.jpg
МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. VK запустила для компаний платформу VK Data Platform для работы с большим объемом данных (big data), нейросетям и искусственным интеллектом (ИИ), она позволит быстро внедрять алгоритмы ИИ в бизнес, говорится в релизе компании. "VK Tech запускает VK Data Platform - универсальную платформу для комплексной работы с большими объемами данных, нейросетями и искусственным интеллектом. С ее помощью крупный бизнес сможет ускорить обработку, управление, обогащение и анализ данных. Также платформа позволит быстро внедрять алгоритмы искусственного интеллекта и нейросети в бизнес. Платформа ориентирована на банковский сектор, ритейл и электронную коммерцию, транспорт, логистику, телекоммуникации и промышленность", - сказано в релизе. Сервис можно развернуть как на публичных или частных облаках, так и на собственных серверах компаний. Его пользователи смогут решать различные задачи, от хранения и обработки данных до аналитики и разработки моделей машинного обучения, причем как с помощью собственных разработок, так и сторонних сервисов. "VK Data Platform - полноценная продуктовая экосистема, которая закрывает потребности компаний на всех этапах работы с данными. Наша платформа - универсальный комплексный инструмент, который позволит крупным российским компаниям быстро повысить зрелость работы с данными и выйти на качественно новый уровень принятия бизнес-решений и управления бизнесом", - прокомментировал управляющий директор VK Tech Павел Гонтарев.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83560/14/835601480_75:0:2804:2047_1920x0_80_0_0_653ac01ec957795798381dfec2c070a8.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, vk, технологии, новости компании
РОССИЯ, VK, Технологии, Новости компании
11:05 24.09.2024 (обновлено: 11:06 24.09.2024)
 
VK открыла компаниям доступ к платформе для работы с big data и ИИ

VK запустила для компаний платформу VK Data Platform для работы с big data

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкОфис VK в Москве
Офис VK в Москве - ПРАЙМ, 1920, 24.09.2024
© РИА Новости . Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. VK запустила для компаний платформу VK Data Platform для работы с большим объемом данных (big data), нейросетям и искусственным интеллектом (ИИ), она позволит быстро внедрять алгоритмы ИИ в бизнес, говорится в релизе компании.
"VK Tech запускает VK Data Platform - универсальную платформу для комплексной работы с большими объемами данных, нейросетями и искусственным интеллектом. С ее помощью крупный бизнес сможет ускорить обработку, управление, обогащение и анализ данных. Также платформа позволит быстро внедрять алгоритмы искусственного интеллекта и нейросети в бизнес. Платформа ориентирована на банковский сектор, ритейл и электронную коммерцию, транспорт, логистику, телекоммуникации и промышленность", - сказано в релизе.
Сервис можно развернуть как на публичных или частных облаках, так и на собственных серверах компаний. Его пользователи смогут решать различные задачи, от хранения и обработки данных до аналитики и разработки моделей машинного обучения, причем как с помощью собственных разработок, так и сторонних сервисов.
"VK Data Platform - полноценная продуктовая экосистема, которая закрывает потребности компаний на всех этапах работы с данными. Наша платформа - универсальный комплексный инструмент, который позволит крупным российским компаниям быстро повысить зрелость работы с данными и выйти на качественно новый уровень принятия бизнес-решений и управления бизнесом", - прокомментировал управляющий директор VK Tech Павел Гонтарев.
 
РОССИЯVKТехнологииНовости компании
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала