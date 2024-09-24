https://1prime.ru/20240924/vodka-851733137.html

Эксперты раскрыли, кто чаще всего покупает водку в России

Эксперты раскрыли, кто чаще всего покупает водку в России - 24.09.2024, ПРАЙМ

Эксперты раскрыли, кто чаще всего покупает водку в России

Чаще всего водку в России приобретают женатые мужчины старше 30 лет без детей или в семье с одним ребенком. При этом женщины стали покупать напиток меньше,... | 24.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-24T05:28+0300

2024-09-24T05:28+0300

2024-09-24T05:28+0300

водка

россия

алкоголь

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МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Чаще всего водку в России приобретают женатые мужчины старше 30 лет без детей или в семье с одним ребенком. При этом женщины стали покупать напиток меньше, рассказали аналитики исследовательского холдинга "Ромир". "Исследователи изучили портрет аудитории покупателей водки, и отметили несколько важных тенденций... За отчетный период отмечено сокращение доли покупателей в семьях с двумя и более детьми (на 32%), меньше стали приобретать водку женщины (их доля сейчас 36,5%)", - следует из исследования. В опросе приняли участие 40 тысяч респондентов старше 18 лет по всей стране. Эксперты также уточнили, что за год количество активных потребителей спиртного напитка выросло на 0,5% и составило 8,3% от общего числа взрослой аудитории или 20% от покупателей всей алкогольной продукции.В целом доля совершеннолетних россиян, употреблявших водку в течение 2024 года, увеличилась на 0,7% и составила 42,4%. Рост показали и другие ключевые показатели: средний чек и совокупный объем в денежном выражении - на 9,9% до 332 рубля, объемы в литрах - на 3,5% до 0,49 литра.Согласно исследованию, что число россиян в возрасте от 25 до 34 лет, покупающих алкогольный напиток, снизилось на 15%. При этом количество любителей водки в возрасте от 18 до 24 лет, напротив, выросло на 7%. Россияне старше 35 лет являются главными потребителями - более 80%. По данным специалистов, в тройку лидирующих брендов на водочном рынке России входят "Тундра" (аудитория 12,8%), "Финский лед" (12,1%) и "Талка" (11,3%).

https://1prime.ru/20240812/alkogol-850820351.html

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водка, россия, алкоголь