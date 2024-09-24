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В "Водоходе" назвали число проданных за навигацию 2024 года круизов
В "Водоходе" назвали число проданных за навигацию 2024 года круизов - 24.09.2024, ПРАЙМ
В "Водоходе" назвали число проданных за навигацию 2024 года круизов
Продажи круизов "Водохода" за навигацию текущего года уже составляют 150 тысяч человек, что выше показателя прошлого года, рассказал журналистам гендиректор... | 24.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-24T16:01+0300
2024-09-24T16:01+0300
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МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Продажи круизов "Водохода" за навигацию текущего года уже составляют 150 тысяч человек, что выше показателя прошлого года, рассказал журналистам гендиректор компании Ринат Багаутдинов. "По состоявшимся круизам (с начала навигации и по 24 сентября 2024 года) с компанией "Водоход" отдохнуло 127 тысяч круизных туристов. По продажам на весь период навигации пассажиропоток составляет 150 тысяч человек, что уже превысило факт прошлого года (148 019 человек). До конца навигации еще два месяца, так что это не финальная цифра по круизному пассажиропотоку компании", — отметил он. "Водоход" - крупнейшая судоходная компания и туристический оператор России. С 2004 года организует речные круизные путешествия, а также экспедиционные круизы в труднодоступные районы - например, поездки по Енисею и круглогодичный экспедиционный тур по Байкалу.
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россия, туризм, круизы, водоходъ
Экономика, РОССИЯ, Туризм, круизы, Водоходъ
В "Водоходе" назвали число проданных за навигацию 2024 года круизов
"Водоход": продажи круизов за навигацию 2024 года составили 150 тысяч человек
МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Продажи круизов "Водохода" за навигацию текущего года уже составляют 150 тысяч человек, что выше показателя прошлого года, рассказал журналистам гендиректор компании Ринат Багаутдинов.
"По состоявшимся круизам (с начала навигации и по 24 сентября 2024 года) с компанией "Водоход" отдохнуло 127 тысяч круизных туристов. По продажам на весь период навигации пассажиропоток составляет 150 тысяч человек, что уже превысило факт прошлого года (148 019 человек). До конца навигации еще два месяца, так что это не финальная цифра по круизному пассажиропотоку компании", — отметил он.
"Водоход" - крупнейшая судоходная компания и туристический оператор России. С 2004 года организует речные круизные путешествия, а также экспедиционные круизы в труднодоступные районы - например, поездки по Енисею и круглогодичный экспедиционный тур по Байкалу.
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