Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В "Водоходе" назвали число проданных за навигацию 2024 года круизов - 24.09.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240924/vodokhod-851746977.html
В "Водоходе" назвали число проданных за навигацию 2024 года круизов
В "Водоходе" назвали число проданных за навигацию 2024 года круизов - 24.09.2024, ПРАЙМ
В "Водоходе" назвали число проданных за навигацию 2024 года круизов
Продажи круизов "Водохода" за навигацию текущего года уже составляют 150 тысяч человек, что выше показателя прошлого года, рассказал журналистам гендиректор... | 24.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-24T16:01+0300
2024-09-24T16:01+0300
экономика
россия
туризм
круизы
водоходъ
https://cdnn.1prime.ru/img/83218/64/832186413_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_58f07ef2dee575cf48444394f6317012.jpg
МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Продажи круизов "Водохода" за навигацию текущего года уже составляют 150 тысяч человек, что выше показателя прошлого года, рассказал журналистам гендиректор компании Ринат Багаутдинов. "По состоявшимся круизам (с начала навигации и по 24 сентября 2024 года) с компанией "Водоход" отдохнуло 127 тысяч круизных туристов. По продажам на весь период навигации пассажиропоток составляет 150 тысяч человек, что уже превысило факт прошлого года (148 019 человек). До конца навигации еще два месяца, так что это не финальная цифра по круизному пассажиропотоку компании", — отметил он. "Водоход" - крупнейшая судоходная компания и туристический оператор России. С 2004 года организует речные круизные путешествия, а также экспедиционные круизы в труднодоступные районы - например, поездки по Енисею и круглогодичный экспедиционный тур по Байкалу.
https://1prime.ru/20240815/kruiz-850911258.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83218/64/832186413_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_f0c12f1a46a003c2891b2312be13c256.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, туризм, круизы, водоходъ
Экономика, РОССИЯ, Туризм, круизы, Водоходъ
16:01 24.09.2024
 
В "Водоходе" назвали число проданных за навигацию 2024 года круизов

"Водоход": продажи круизов за навигацию 2024 года составили 150 тысяч человек

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанк%Нижний Новгород во время ЧМ-2018 по футболу
%Нижний Новгород во время ЧМ-2018 по футболу - ПРАЙМ, 1920, 24.09.2024
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Продажи круизов "Водохода" за навигацию текущего года уже составляют 150 тысяч человек, что выше показателя прошлого года, рассказал журналистам гендиректор компании Ринат Багаутдинов.
"По состоявшимся круизам (с начала навигации и по 24 сентября 2024 года) с компанией "Водоход" отдохнуло 127 тысяч круизных туристов. По продажам на весь период навигации пассажиропоток составляет 150 тысяч человек, что уже превысило факт прошлого года (148 019 человек). До конца навигации еще два месяца, так что это не финальная цифра по круизному пассажиропотоку компании", — отметил он.
"Водоход" - крупнейшая судоходная компания и туристический оператор России. С 2004 года организует речные круизные путешествия, а также экспедиционные круизы в труднодоступные районы - например, поездки по Енисею и круглогодичный экспедиционный тур по Байкалу.
Вид на морской вокзал в городе Сочи - ПРАЙМ, 1920, 15.08.2024
В РСТ оценили уровень спроса на новый круиз из Сочи в Грецию
15 августа, 16:13
 
ЭкономикаРОССИЯТуризмкруизыВодоходъ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала