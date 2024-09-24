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ВТБ второй раз за месяц повысил ставки по вкладам - 24.09.2024, ПРАЙМ
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ВТБ второй раз за месяц повысил ставки по вкладам
ВТБ второй раз за месяц повысил ставки по вкладам - 24.09.2024, ПРАЙМ
ВТБ второй раз за месяц повысил ставки по вкладам
ВТБ второй раз за месяц повысил ставки по сберегательным продуктам в рублях как для новых, так и для действующих клиентов, сообщила пресс-служба банка. | 24.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-24T09:39+0300
2024-09-24T09:39+0300
экономика
россия
втб
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МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. ВТБ второй раз за месяц повысил ставки по сберегательным продуктам в рублях как для новых, так и для действующих клиентов, сообщила пресс-служба банка. "ВТБ второй раз за месяц улучшил условия по сберегательным продуктам в рублях как для новых клиентов, так и для действующих вкладчиков. Наиболее привлекательные условия установлены по вкладам на год - по ним улучшены условия до 21% годовых для всех клиентов, которые переведут новые для ВТБ средства из других банков", - говорится в сообщении банка. Приветственная ставка по вкладам на 6 месяцев скорректирована до 19,4% годовых для новых клиентов и действующих вкладчиков, которые внесут на счет новые средства. Для депозитов от 15 миллионов рублей ставка повышена до 19,5% для всех категорий клиентов. Условия по вкладу на 3 месяца улучшены до 18,4% годовых (ставка указана с учетом выплаты процентов в конце срока). Банк отмечает, что интерес к трехмесячным депозитам остается стабильным: 33% розничных клиентов использует этот финансовый инструмент в качестве копилки. Кроме того, до 27% годовых увеличена максимальная доходность по вкладу "Двойная выгода", который доступен для клиентов, оформивших в банке программу долгосрочных сбережений от НПФ ВТБ. "Мы повысили ставки по вкладам накануне сентябрьского заседания ЦБ, но с учетом очередного роста ключевой ставки и жесткой риторики ЦБ вновь пересматриваем наши ставки для вкладчиков", - приводится в сообщении комментарий зампреда правления ВТБ Георгия Горшкова. Он отметил, что в настоящее время клиенты фокусируются на среднесрочных депозитах. По его словам, сегодня каждый пятый клиент ВТБ выбирает вклады на год, в сентябре спрос на этот срок размещения вырос более чем в два раза. Для сроков свыше полугода банк и предлагает самые высокие ставки.
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россия, втб
Экономика, РОССИЯ, ВТБ
09:39 24.09.2024
 
ВТБ второй раз за месяц повысил ставки по вкладам

ВТБ второй раз за месяц повысил ставки по сберегательным продуктам в рублях

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкВТБ
ВТБ - ПРАЙМ, 1920, 24.09.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. ВТБ второй раз за месяц повысил ставки по сберегательным продуктам в рублях как для новых, так и для действующих клиентов, сообщила пресс-служба банка.
"ВТБ второй раз за месяц улучшил условия по сберегательным продуктам в рублях как для новых клиентов, так и для действующих вкладчиков. Наиболее привлекательные условия установлены по вкладам на год - по ним улучшены условия до 21% годовых для всех клиентов, которые переведут новые для ВТБ средства из других банков", - говорится в сообщении банка.
Приветственная ставка по вкладам на 6 месяцев скорректирована до 19,4% годовых для новых клиентов и действующих вкладчиков, которые внесут на счет новые средства. Для депозитов от 15 миллионов рублей ставка повышена до 19,5% для всех категорий клиентов. Условия по вкладу на 3 месяца улучшены до 18,4% годовых (ставка указана с учетом выплаты процентов в конце срока).
Банк отмечает, что интерес к трехмесячным депозитам остается стабильным: 33% розничных клиентов использует этот финансовый инструмент в качестве копилки.
Кроме того, до 27% годовых увеличена максимальная доходность по вкладу "Двойная выгода", который доступен для клиентов, оформивших в банке программу долгосрочных сбережений от НПФ ВТБ.
"Мы повысили ставки по вкладам накануне сентябрьского заседания ЦБ, но с учетом очередного роста ключевой ставки и жесткой риторики ЦБ вновь пересматриваем наши ставки для вкладчиков", - приводится в сообщении комментарий зампреда правления ВТБ Георгия Горшкова.
Он отметил, что в настоящее время клиенты фокусируются на среднесрочных депозитах. По его словам, сегодня каждый пятый клиент ВТБ выбирает вклады на год, в сентябре спрос на этот срок размещения вырос более чем в два раза. Для сроков свыше полугода банк и предлагает самые высокие ставки.
 
ЭкономикаРОССИЯВТБ
 
 
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