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ВТБ повысит базовую ставку по рыночной ипотеке на 1,5 процентного пункта

ВТБ повысит базовую ставку по рыночной ипотеке на 1,5 процентного пункта - 24.09.2024, ПРАЙМ

ВТБ повысит базовую ставку по рыночной ипотеке на 1,5 процентного пункта

ВТБ с 25 сентября повысит базовую ставку по рыночной ипотеке на 1,5 процентного пункта, теперь рыночные кредиты на покупку квартир с учетом дисконтов будут... | 24.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-24T21:26+0300

2024-09-24T21:26+0300

2024-09-24T21:26+0300

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МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. ВТБ с 25 сентября повысит базовую ставку по рыночной ипотеке на 1,5 процентного пункта, теперь рыночные кредиты на покупку квартир с учетом дисконтов будут доступны от 22% годовых, сообщила пресс-служба кредитной организации. "Вслед за другими банками ВТБ с 25 сентября изменит условия по рыночной ипотеке. Базовая ставка повысится на 1,5 процентного пункта. Решение связано с ростом ключевой ставки и высокими ожиданиями ее дальнейшего увеличения, из-за чего стоимость привлечения средств для банков существенно повысилась", - сообщила кредитная организация. При этом пресс-служба отметила, что банк продолжает следить за ситуацией на рынке и в случае ее изменения не исключает "новых решений по условиям ипотечных программ". Кредиты на покупку квартир будут доступны от 22% годовых с учетом действующих в ВТБ дисконтов. По комбинированной ипотеке ставки будут начинаться с 7,4%. Итоговые условия будут зависеть от размеров первого взноса и кредита, получения зарплаты на карту ВТБ, наличия комплексной страховки и подтверждения дохода. Заемщики, получившие одобрение заявок до 25 сентября, смогут воспользоваться ранее действовавшими ставками до 4 октября включительно. Банк подчеркивает, что сохранит все ранее действующие дисконты и их размер. Заемщики по-прежнему могут рассчитывать на скидку 0,2 процентного пункта при крупной сумме кредита, 0,3 процентного пункта - в случае использования сервисов безопасных расчетов и электронной регистрации сделки, 0,7 процентного пункта - при получении зарплаты на карту банка, 0,8 процентного пункта - за перевод зарплаты в ВТБ в течение трех месяцев после сделки. Ставки по льготным программам банк не меняет: по "семейной" и IT-ипотеке - 6%, по Дальневосточной и Арктической ипотеке - 2%. "Эксперты ВТБ прогнозируют, что в новых условиях спрос на ипотечные кредиты продолжит "охлаждаться", и клиенты будут стремиться отложить покупку жилья до снижения ставок и разместить накопления на первый взнос на высокодоходные рублевые депозиты", - сообщила пресс-служба.

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банки, втб, ипотека, ставки по ипотеке