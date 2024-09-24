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Мир находится на пороге ядерной катастрофы, заявил Вучич

Мир находится на пороге ядерной катастрофы, заявил Вучич - 24.09.2024, ПРАЙМ

Мир находится на пороге ядерной катастрофы, заявил Вучич

В настоящее время мир стоит на пороге ядерной катастрофы из-за длящихся конфликтов на Ближнем Востоке и на Украине. Об этом заявил во вторник в ходе выступления | 24.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-24T22:42+0300

2024-09-24T22:42+0300

2024-09-24T22:42+0300

политика

сербия

александр вучич

третья мировая война

ядерная угроза

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ООН, 24 сен - ПРАЙМ. В настоящее время мир стоит на пороге ядерной катастрофы из-за длящихся конфликтов на Ближнем Востоке и на Украине. Об этом заявил во вторник в ходе выступления на 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке президент Сербии Александр Вучич. Он подчеркнул, что Сербия и сербский народ глубоко сочувствуют и разделяют скорбь по всем погибшим в конфликтах, происходящих во всем мире, включая трагические события на Ближнем Востоке и на Украине. "Непростительно, что сегодня, в XXI веке, мы говорим об ужасных цифрах, которые связаны с гибелью детей… Это кажется совершенно невероятным, но мир находится на грани ядерной катастрофы", — заявил сербский лидер.

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сербия

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сербия, александр вучич, третья мировая война, ядерная угроза