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Греф озвучил прогноз "Сбера" по росту ВВП на конец 2024 года - 24.09.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240924/vvp-851744572.html
Греф озвучил прогноз "Сбера" по росту ВВП на конец 2024 года
Греф озвучил прогноз "Сбера" по росту ВВП на конец 2024 года - 24.09.2024, ПРАЙМ
Греф озвучил прогноз "Сбера" по росту ВВП на конец 2024 года
Экономика РФ растет темпами значительно выше прогнозных 1-2%, Сбербанк ожидает, что на конец 2024 года рост ВВП составит 3,8%, заявил на встрече с президентом... | 24.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-24T14:52+0300
2024-09-24T14:52+0300
ввп
герман греф
сбербанк
экономика
россия
повышение ключевой ставки
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МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Экономика РФ растет темпами значительно выше прогнозных 1-2%, Сбербанк ожидает, что на конец 2024 года рост ВВП составит 3,8%, заявил на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным председатель правления Сбербанка Герман Греф. "Экономика растет темпами значительно выше, чем предсказывали все аналитики: прогнозы были в районе 1–2%, а мы видим, что наш прогноз сегодня на конец года – 3,8% рост ВВП", - заявил он. Греф отметил, что несмотря на то, что в России высокая ключевая ставка, Сбербанк за шесть месяцев заработал уже 769 миллиардов рублей чистой прибыли по РСБУ, что на 6% больше, чем годом ранее. Также растет количество активных клиентов среди юридических лиц, среди физических лиц, также фиксируется прирост кредитного портфеля. "За полугодие, допустим, у нас кредитный портфель вырос примерно на шесть процентов и составил около 11 триллионов рублей. Мы считали, что ипотека в этом году будет расти значительно медленнее, но первое полугодие было очень успешным", - добавил глава Сбербанка, говоря об ипотечном портфеле банка.
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ввп, герман греф, сбербанк, россия, повышение ключевой ставки
ВВП, Герман Греф, Сбербанк, Экономика, РОССИЯ, повышение ключевой ставки
14:52 24.09.2024
 
Греф озвучил прогноз "Сбера" по росту ВВП на конец 2024 года

Греф: Сбербанк прогнозирует на конец 2024 года рост ВВП РФ на уровне 3,8%

© РИА Новости . Павел Бедняков | Перейти в медиабанкВсемирный фестиваль молодежи в Сочи
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МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Экономика РФ растет темпами значительно выше прогнозных 1-2%, Сбербанк ожидает, что на конец 2024 года рост ВВП составит 3,8%, заявил на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным председатель правления Сбербанка Герман Греф.
"Экономика растет темпами значительно выше, чем предсказывали все аналитики: прогнозы были в районе 1–2%, а мы видим, что наш прогноз сегодня на конец года – 3,8% рост ВВП", - заявил он.
Греф отметил, что несмотря на то, что в России высокая ключевая ставка, Сбербанк за шесть месяцев заработал уже 769 миллиардов рублей чистой прибыли по РСБУ, что на 6% больше, чем годом ранее. Также растет количество активных клиентов среди юридических лиц, среди физических лиц, также фиксируется прирост кредитного портфеля.
"За полугодие, допустим, у нас кредитный портфель вырос примерно на шесть процентов и составил около 11 триллионов рублей. Мы считали, что ипотека в этом году будет расти значительно медленнее, но первое полугодие было очень успешным", - добавил глава Сбербанка, говоря об ипотечном портфеле банка.
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ЭкономикаВВПГерман ГрефСбербанкРОССИЯповышение ключевой ставки
 
 
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