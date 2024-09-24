https://1prime.ru/20240924/whatsapp-851753086.html
WhatsApp внедрит новую функцию для пользователей на Android
WhatsApp внедрит новую функцию для пользователей на Android - 24.09.2024, ПРАЙМ
WhatsApp внедрит новую функцию для пользователей на Android
WhatsApp внедрит на Android функцию "прочитать всё", с помощью которой пользователи смогут одной кнопкой помечать как прочитанные все сообщения как в личных,... | 24.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-24T18:02+0300
2024-09-24T18:02+0300
2024-09-24T18:02+0300
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МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. WhatsApp внедрит на Android функцию "прочитать всё", с помощью которой пользователи смогут одной кнопкой помечать как прочитанные все сообщения как в личных, так и в групповых чатах, сообщает портал WABetaInfo. Ранее этот мессенджер вслед за Telegram добавил такую функция для пользователей устройств на iOS. "WhatsApp работает над функцией быстрой пометки всех чатов как прочитанных. Этот ярлык предоставил бы пользователям простой и эффективный способ управлять своими непрочитанными чатами, позволяя им отмечать все разговоры как прочитанные одним действием", - говорится в сообщении. Отмечается, что пока что функция для Android находится в разработке и сейчас доступна лишь некоторым бета-тестерам - у них в расширенном меню во вкладке "Чаты" появилась опция "прочитать все": после ее выбора все непрочитанные сообщения помечаются как прочитанные, а в чатах больше не отображается индикатор непрочитанных сообщений.
https://1prime.ru/20240923/telegram-851732528.html
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whatsapp, android, мессенджеры
WhatsApp, Android, мессенджеры
WhatsApp внедрит новую функцию для пользователей на Android
WABetaInfo: WhatsApp введет функцию "прочитать все" для пользователей на Android
МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. WhatsApp внедрит на Android функцию "прочитать всё", с помощью которой пользователи смогут одной кнопкой помечать как прочитанные все сообщения как в личных, так и в групповых чатах, сообщает портал WABetaInfo.
Ранее этот мессенджер вслед за Telegram добавил такую функция для пользователей устройств на iOS.
"WhatsApp работает над функцией быстрой пометки всех чатов как прочитанных. Этот ярлык предоставил бы пользователям простой и эффективный способ управлять своими непрочитанными чатами, позволяя им отмечать все разговоры как прочитанные одним действием", - говорится в сообщении.
Отмечается, что пока что функция для Android находится в разработке и сейчас доступна лишь некоторым бета-тестерам - у них в расширенном меню во вкладке "Чаты" появилась опция "прочитать все": после ее выбора все непрочитанные сообщения помечаются как прочитанные, а в чатах больше не отображается индикатор непрочитанных сообщений.
Эксперт рассказал, какие данные о пользователе может передать Telegram