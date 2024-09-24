https://1prime.ru/20240924/whatsapp-851753086.html

WhatsApp внедрит новую функцию для пользователей на Android

WhatsApp внедрит новую функцию для пользователей на Android - 24.09.2024, ПРАЙМ

WhatsApp внедрит новую функцию для пользователей на Android

WhatsApp внедрит на Android функцию "прочитать всё", с помощью которой пользователи смогут одной кнопкой помечать как прочитанные все сообщения как в личных,... | 24.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-24T18:02+0300

2024-09-24T18:02+0300

2024-09-24T18:02+0300

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МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. WhatsApp внедрит на Android функцию "прочитать всё", с помощью которой пользователи смогут одной кнопкой помечать как прочитанные все сообщения как в личных, так и в групповых чатах, сообщает портал WABetaInfo. Ранее этот мессенджер вслед за Telegram добавил такую функция для пользователей устройств на iOS. "WhatsApp работает над функцией быстрой пометки всех чатов как прочитанных. Этот ярлык предоставил бы пользователям простой и эффективный способ управлять своими непрочитанными чатами, позволяя им отмечать все разговоры как прочитанные одним действием", - говорится в сообщении. Отмечается, что пока что функция для Android находится в разработке и сейчас доступна лишь некоторым бета-тестерам - у них в расширенном меню во вкладке "Чаты" появилась опция "прочитать все": после ее выбора все непрочитанные сообщения помечаются как прочитанные, а в чатах больше не отображается индикатор непрочитанных сообщений.

https://1prime.ru/20240923/telegram-851732528.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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