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В Китае рассказали, как снижение ставок ведущими ЦБ мира повлияло на юань

В Китае рассказали, как снижение ставок ведущими ЦБ мира повлияло на юань - 24.09.2024, ПРАЙМ

В Китае рассказали, как снижение ставок ведущими ЦБ мира повлияло на юань

Снижение ведущими центробанками мира базовых процентных ставок значительно снизило внешнее давление на курс юаня, заявил глава Народного банка (ЦБ) Китая Пань... | 24.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-24T07:38+0300

2024-09-24T07:38+0300

2024-09-24T07:38+0300

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ПЕКИН, 24 сен - ПРАЙМ. Снижение ведущими центробанками мира базовых процентных ставок значительно снизило внешнее давление на курс юаня, заявил глава Народного банка (ЦБ) Китая Пань Гуншэн. По итогам сентябрьского заседания Федеральная резервная система (ФРС) США впервые с 2020 года понизила базовую процентную ставку - на 50 базисных пунктов, до 4,75-5% годовых. "Монетарная политика крупнейших экономик в мире вступила в период снижения процентных ставок, а темпы укрепления доллара снизились", - сказал глава ЦБ Китая на пресс-конференции во вторник. Как отметил Пань Гуншэн, помимо США процентные ставки снижали и другие центробанки мира - Европейский центральный банк, начиная с июня, снизил процентную ставку в общей сложности на 50 базисных пунктов, Банк Англии в августе снизил ставку на 25 базисных пунктов, снижение ставок провели также центробанки Канады, Швеции и других стран. Он отметил, что вслед за сближением различий в циклах внутренней и внешней денежно-кредитной политики, внешнее давление на стабильный обменный курс юаня значительно снизилось.

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китай, юань, курсы валют, ставки