https://1prime.ru/20240924/zapad-851740497.html

"Позор для Запада": депутат Рады сделал резкое заявление о союзниках России

"Позор для Запада": депутат Рады сделал резкое заявление о союзниках России - 24.09.2024, ПРАЙМ

"Позор для Запада": депутат Рады сделал резкое заявление о союзниках России

Наличие у Москвы более деятельных и решительных союзников является настоящим позором для западных стран, считает секретарь комитета Верховной рады по вопросам... | 24.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-24T11:54+0300

2024-09-24T11:54+0300

2024-09-24T11:54+0300

политика

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МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Наличие у Москвы более деятельных и решительных союзников является настоящим позором для западных стран, считает секретарь комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко. Об этом он рассказал американскому изданию Washington Post.Среди таких партнеров депутат назвал Северную Корею и Иран.Россия начала спецоперацию 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://1prime.ru/20240924/ukraina-851739395.html

украина

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россия, украина, верховная рада, союзники, запад, кндр, иран