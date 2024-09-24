https://1prime.ru/20240924/zapad-851740497.html
"Позор для Запада": депутат Рады сделал резкое заявление о союзниках России
"Позор для Запада": депутат Рады сделал резкое заявление о союзниках России - 24.09.2024, ПРАЙМ
"Позор для Запада": депутат Рады сделал резкое заявление о союзниках России
Наличие у Москвы более деятельных и решительных союзников является настоящим позором для западных стран, считает секретарь комитета Верховной рады по вопросам... | 24.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-24T11:54+0300
2024-09-24T11:54+0300
2024-09-24T11:54+0300
политика
россия
украина
верховная рада
союзники
запад
кндр
иран
https://cdnn.1prime.ru/img/82653/17/826531719_0:46:3307:1906_1920x0_80_0_0_a0f7b0d0f7fc19f3966f942bc10ce0ea.jpg
МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Наличие у Москвы более деятельных и решительных союзников является настоящим позором для западных стран, считает секретарь комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко. Об этом он рассказал американскому изданию Washington Post.Среди таких партнеров депутат назвал Северную Корею и Иран.Россия начала спецоперацию 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
https://1prime.ru/20240924/ukraina-851739395.html
украина
запад
кндр
иран
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82653/17/826531719_353:0:2954:1951_1920x0_80_0_0_4fc9ae1fd6e81c31bd2d10fd940f03f0.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, верховная рада, союзники, запад, кндр, иран
Политика, РОССИЯ, УКРАИНА, Верховная рада, Союзники, ЗАПАД, КНДР, ИРАН
"Позор для Запада": депутат Рады сделал резкое заявление о союзниках России
Костенко: наличие у России более решительных союзников является позором для Запада