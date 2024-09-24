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"Позор для Запада": депутат Рады сделал резкое заявление о союзниках России - 24.09.2024, ПРАЙМ
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"Позор для Запада": депутат Рады сделал резкое заявление о союзниках России
"Позор для Запада": депутат Рады сделал резкое заявление о союзниках России - 24.09.2024, ПРАЙМ
"Позор для Запада": депутат Рады сделал резкое заявление о союзниках России
Наличие у Москвы более деятельных и решительных союзников является настоящим позором для западных стран, считает секретарь комитета Верховной рады по вопросам... | 24.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-24T11:54+0300
2024-09-24T11:54+0300
политика
россия
украина
верховная рада
союзники
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МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Наличие у Москвы более деятельных и решительных союзников является настоящим позором для западных стран, считает секретарь комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко. Об этом он рассказал американскому изданию Washington Post.Среди таких партнеров депутат назвал Северную Корею и Иран.Россия начала спецоперацию 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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россия, украина, верховная рада, союзники, запад, кндр, иран
Политика, РОССИЯ, УКРАИНА, Верховная рада, Союзники, ЗАПАД, КНДР, ИРАН
11:54 24.09.2024
 
"Позор для Запада": депутат Рады сделал резкое заявление о союзниках России

Костенко: наличие у России более решительных союзников является позором для Запада

© РИА Новости . Пресс-служба президента Украины | Перейти в медиабанкВерховная Рада Украины
Верховная Рада Украины - ПРАЙМ, 1920, 24.09.2024
© РИА Новости . Пресс-служба президента Украины
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МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Наличие у Москвы более деятельных и решительных союзников является настоящим позором для западных стран, считает секретарь комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко. Об этом он рассказал американскому изданию Washington Post.
Среди таких партнеров депутат назвал Северную Корею и Иран.
Россия начала спецоперацию 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 24.09.2024
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ПолитикаРОССИЯУКРАИНАВерховная радаСоюзникиЗАПАДКНДРИРАН
 
 
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