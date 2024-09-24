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"План выживания". В Британии высмеяли "план победы" Зеленского
"План выживания". В Британии высмеяли "план победы" Зеленского - 24.09.2024, ПРАЙМ
"План выживания". В Британии высмеяли "план победы" Зеленского
"План победы" главы киевского режима Владимира Зеленского на самом деле является планом его выживания, говорится в статье британского издания Times. | 24.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-24T10:43+0300
2024-09-24T10:43+0300
2024-09-24T10:43+0300
политика
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владимир зеленский
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МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. "План победы" главы киевского режима Владимира Зеленского на самом деле является планом его выживания, говорится в статье британского издания Times."Это не столько план победы, сколько план выживания. Зеленский стал реалистом", — сказано в публикации газеты.Ко всему прочему, поездка в США на встречу с Джо Байденом является его последней надеждой получить разрешение на использование западных ракет для ударов на Россию.Ранее СМИ сообщали, что в плане указаны четыре пункта, включающие гарантии безопасности со стороны Запада, продолжение наступления на Курскую область, требование поставки определенного современного оружия союзниками и международная финансовая поддержка Украины.Ранее Зеленский заявлял о готовности плана, в котором содержится "мощный пакет мер по принуждению России к дипломатическому завершению войны". Президент России Владимир Путин подчеркнул, что прекращение огня невозможно без согласия "противоборствующей стороны" на шаги, приемлемые для России.
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украина, владимир зеленский
Политика, УКРАИНА, Владимир Зеленский
"План выживания". В Британии высмеяли "план победы" Зеленского
Times: "план победы" Зеленского на самом деле является планом его выживания
МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. "План победы" главы киевского режима Владимира Зеленского на самом деле является планом его выживания, говорится в статье британского издания Times.
"Это не столько план победы, сколько план выживания. Зеленский стал реалистом", — сказано в публикации газеты.
Ко всему прочему, поездка в США на встречу с Джо Байденом является его последней надеждой получить разрешение на использование западных ракет для ударов на Россию.
Ранее СМИ сообщали, что в плане указаны четыре пункта, включающие гарантии безопасности со стороны Запада, продолжение наступления на Курскую область, требование поставки определенного современного оружия союзниками и международная финансовая поддержка Украины.
Ранее Зеленский заявлял о готовности плана, в котором содержится "мощный пакет мер по принуждению России к дипломатическому завершению войны". Президент России Владимир Путин подчеркнул, что прекращение огня невозможно без согласия "противоборствующей стороны" на шаги, приемлемые для России.
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