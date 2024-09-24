https://1prime.ru/20240924/zelenskiy-851745585.html
ABC выяснил, что "план победы" Зеленского не предусматривает уступок России
ABC выяснил, что "план победы" Зеленского не предусматривает уступок России - 24.09.2024, ПРАЙМ
ABC выяснил, что "план победы" Зеленского не предусматривает уступок России
Владимир Зеленский планирует представить свой "план победы" президенту США Джо Байдену и кандидатам в президенты Камале Харрис и Дональду Трампу, однако план не | 24.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-24T15:25+0300
2024-09-24T15:25+0300
2024-09-24T15:25+0300
политика
украина
владимир зеленский
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МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Владимир Зеленский планирует представить свой "план победы" президенту США Джо Байдену и кандидатам в президенты Камале Харрис и Дональду Трампу, однако план не включает в себя никаких уступок России. Об этом сообщает ABC News со ссылкой на источник близкий к Зеленскому.Источник, близкий к Зеленскому, сообщил ABC News, что план состоит из пяти пунктов и что его суть включает в себя конкретные цифры и объемы военной помощи Украине, а также определенные дипломатические и политические шаги."По словам источника, план не включает никаких предлагаемых уступок России, но направлен на то, чтобы заставить Кремль прекратить войну", — говорится в материале.Зеленский отмечал, что "план победы" нацелен на заставление России прекратить военные действия как можно скорее. Среди пунктов плана – продолжение операции Вооруженных Сил Украины в Курской области, обеспечение безопасности Украины со стороны Запада как в случае вступления в НАТО, а также запрос на современное оружие и международную финансовую помощь.
https://1prime.ru/20240924/plan-851738775.html
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украина, владимир зеленский
Политика, УКРАИНА, Владимир Зеленский
ABC выяснил, что "план победы" Зеленского не предусматривает уступок России
ABC News: "план победы" Зеленского не предусматривает никаких уступок России
МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ.
Владимир Зеленский планирует представить свой "план победы" президенту США Джо Байдену и кандидатам в президенты Камале Харрис и Дональду Трампу, однако план не включает в себя никаких уступок России. Об этом сообщает
ABC News со ссылкой на источник близкий к Зеленскому.
Источник, близкий к Зеленскому, сообщил ABC News, что план состоит из пяти пунктов и что его суть включает в себя конкретные цифры и объемы военной помощи Украине, а также определенные дипломатические и политические шаги.
"По словам источника, план не включает никаких предлагаемых уступок России, но направлен на то, чтобы заставить Кремль прекратить войну", — говорится в материале.
Зеленский отмечал, что "план победы" нацелен на заставление России прекратить военные действия как можно скорее. Среди пунктов плана – продолжение операции Вооруженных Сил Украины в Курской области, обеспечение безопасности Украины со стороны Запада как в случае вступления в НАТО, а также запрос на современное оружие и международную финансовую помощь.
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