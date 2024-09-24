https://1prime.ru/20240924/zoloto-851725506.html

"Головная боль всего мира": вот почему дорожает золото

"Головная боль всего мира": вот почему дорожает золото - 24.09.2024, ПРАЙМ

"Головная боль всего мира": вот почему дорожает золото

Цены на золото в последнее время уже несколько раз переписали отметки книги "финансовых рекордов Гиннесса", обновив свои исторические максимумы. В основе... | 24.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-24T08:00+0300

2024-09-24T08:00+0300

2024-09-24T08:00+0300

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МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Цены на золото в последнее время уже несколько раз переписали отметки книги "финансовых рекордов Гиннесса", обновив свои исторические максимумы. В основе данного роста скрываются сразу несколько причин. Давайте разберем каждую из них. Во-первых, это политика Федеральной резервной системы США. Недавнее снижение процентных ставок ФРС на 50 базисных пунктов является ключевым фактором роста цен на драгоценные металлы. Более низкие ставки, как правило, ослабляют доллар США, делая золото более привлекательным для инвесторов, так как ставки сбережения по американской валюте уже не такие высокие, при этом он подвержен постоянной инфляции. Опасения по поводу инфляции и стагфляции - это как раз вторая причина роста популярности "золотого тельца". Все большие опасения по поводу инфляции и даже стагфляции на западном континенте (стагфляция - когда инфляция растет на фоне замедления экономического роста), также повышают спрос на золото. Инвесторы обращаются к золоту как к средству хеджирования против инфляции, особенно в свете дополнительных опасений расширения потенциального конфликта на Ближнем Востоке, который может повысить цены на нефть и усилить инфляционное давление. Третья причина также вытекает из уже озвученных мировых финансовых "головных болей". Геополитическая напряженность и экономическая неопределенность, особенно в ключевых регионах, таких как Ближний Восток, подталкивает инвесторов к активам-убежищам, таким как золото. Неопределенность вокруг глобальных цепочек поставок, цен на энергоносители и политической стабильности делает золото предпочтительным выбором во времена кризиса. Основной принцип тут следующий: то, что находится у тебя "в руках" не может зависнуть где-то в пути на корсчетах банков". Если рассматривать дальнейшие перспективы золота, то при сохранении озвученных выше факторов цены останутся высокими в ближайшем будущем и могут еще не раз обновить рекорды стоимости. Следуя классическому правилу технического анализа, сейчас для будущих покупок драгметалла стоит дождаться завершения отката цены вниз, из ближайших зон интересной выглядит отметка $2580 и уже оттуда начинать добирать актив в портфель с целями $2700 и $2800. Автор обзора - Олег Калманович, главный аналитик Neomarkets

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Олег Калманович https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/08/0e/850889055_171:0:1024:853_100x100_80_0_0_e33ff37f66bbadfec4949431c17a9110.jpg

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Олег Калманович https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/08/0e/850889055_171:0:1024:853_100x100_80_0_0_e33ff37f66bbadfec4949431c17a9110.jpg

мнения аналитиков, запасы золота, золото, биржевые цены на золото