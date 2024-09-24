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Биржевая цена золота достигла нового исторического максимума - 24.09.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20240924/zoloto-851753451.html
Биржевая цена золота достигла нового исторического максимума
Биржевая цена золота достигла нового исторического максимума - 24.09.2024, ПРАЙМ
Биржевая цена золота достигла нового исторического максимума
Стоимость золота растет во вторник, достигнув нового исторического максимума, выше 2 670 долларов за тройскую унцию, следует из данных торгов. | 24.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-24T18:28+0300
2024-09-24T18:32+0300
экономика
биржевые торги
биржевые цены на золото
биржа comex
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МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Стоимость золота растет во вторник, достигнув нового исторического максимума, выше 2 670 долларов за тройскую унцию, следует из данных торгов. По состоянию на 18.05 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex растет на 16,95 доллара, или на 0,62%, до 2 669,55 доллара за тройскую унцию. А минутами ранее показатель достиг 2 671,9 доллара, что стало новым историческим максимумом. Декабрьский фьючерс на серебро дорожает на 2,41%, до 31,835 доллара за унцию. Цена на золото впервые в истории превысила круглую отметку 2 600 долларов за унцию в середине месяца, потом немного откатилась. Снова в уверенный рост, преодолеваю рекорд за рекордом почти каждый день, стоимость золота пошла после того, как в минувшую среду Федеральная резервная система (ФРС) США впервые за несколько лет понизила учётную ставку, причём сразу на 0,5 процентного пункта. Решение регулятора негативно для национальной валюты и доходности американского госдолга, что делает драгметалл более предпочтительным как актив-убежище по сравнению с долларовыми активами, и в особенности облигациями. Не говоря уже об общей ситуации в мире в последнее время. Во вторник трейдеры также оценивают американскую макростатистику. Согласно данным аналитической компании Conference Board, индекс доверия потребителей к экономике США сократился до 98,7 пункта с пересмотренного показателя августа в 105,6 пункта. Аналитики ждали показатель на уровне 103,8 пункта. Такая статистика уже вызвала дополнительное ослабление доллара - в частности, он ушёл в минус по отношению к иене, евро также ещё больше укрепился к американской валюте.
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биржевые торги, биржевые цены на золото, биржа comex
Экономика, биржевые торги, биржевые цены на золото, биржа Comex
18:28 24.09.2024 (обновлено: 18:32 24.09.2024)
 
Биржевая цена золота достигла нового исторического максимума

Цена золота на бирже Comex впервые в истории превысила $2670 за тройскую унцию

© РИА Новости . Павел Лисицын | Перейти в медиабанкЗолото
Золото - ПРАЙМ, 1920, 24.09.2024
© РИА Новости . Павел Лисицын
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МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Стоимость золота растет во вторник, достигнув нового исторического максимума, выше 2 670 долларов за тройскую унцию, следует из данных торгов.
По состоянию на 18.05 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex растет на 16,95 доллара, или на 0,62%, до 2 669,55 доллара за тройскую унцию. А минутами ранее показатель достиг 2 671,9 доллара, что стало новым историческим максимумом. Декабрьский фьючерс на серебро дорожает на 2,41%, до 31,835 доллара за унцию.
Цена на золото впервые в истории превысила круглую отметку 2 600 долларов за унцию в середине месяца, потом немного откатилась. Снова в уверенный рост, преодолеваю рекорд за рекордом почти каждый день, стоимость золота пошла после того, как в минувшую среду Федеральная резервная система (ФРС) США впервые за несколько лет понизила учётную ставку, причём сразу на 0,5 процентного пункта.
Решение регулятора негативно для национальной валюты и доходности американского госдолга, что делает драгметалл более предпочтительным как актив-убежище по сравнению с долларовыми активами, и в особенности облигациями. Не говоря уже об общей ситуации в мире в последнее время.
Во вторник трейдеры также оценивают американскую макростатистику. Согласно данным аналитической компании Conference Board, индекс доверия потребителей к экономике США сократился до 98,7 пункта с пересмотренного показателя августа в 105,6 пункта. Аналитики ждали показатель на уровне 103,8 пункта.
Такая статистика уже вызвала дополнительное ослабление доллара - в частности, он ушёл в минус по отношению к иене, евро также ещё больше укрепился к американской валюте.
Денежные купюры евро и долларов США - ПРАЙМ, 1920, 24.09.2024
Банк России обозначил официальный курс доллара, евро и юаня на 25 сентября
17:29
 
Экономикабиржевые торгибиржевые цены на золотобиржа Comex
 
 
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