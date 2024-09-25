https://1prime.ru/20240925/aktivy-851766487.html

Минфин сообщил о приеме заявок на второй обмен заблокированными активами

Минфин сообщил о приеме заявок на второй обмен заблокированными активами - 25.09.2024, ПРАЙМ

Минфин сообщил о приеме заявок на второй обмен заблокированными активами

Иностранные инвесторы начали подачу заявок на второй этап обмена замороженными активами с российскими физлицами и компаниями, сообщил замминистра финансов Иван... | 25.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-25T11:53+0300

2024-09-25T11:53+0300

2024-09-25T11:53+0300

экономика

минфин

инвесторы

активы

обмен

https://cdnn.1prime.ru/img/83942/12/839421227_0:144:3129:1904_1920x0_80_0_0_8849f421203e5871efece0a058a4c52f.jpg

МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Иностранные инвесторы начали подачу заявок на второй этап обмена замороженными активами с российскими физлицами и компаниями, сообщил замминистра финансов Иван Чебесков газете "Известия".Чебесков уточнил, что западные регуляторы оказывают сопротивление проведению процедуры, однако, несмотря на это, иностранные инвесторы заинтересованы в повторном обмене. Ранее стало известно, что первый этап процедуры завершился в середине августа текущего года, при этом "Инвестиционная палата" обозначила общую сумму проданных активов - 8,1 млрд рублей.Сообщается, что второй этап начался третьего сентября, однако информация о новых заявках появилась лишь сейчас. Согласно оценкам экспертов, сумма выкупа второго этапа может составить 5 млрд рублей. "Инвестпалата" сообщила, что расчеты пройдут 30 сентября.Обмен стал возможен благодаря указу президента от 8 ноября 2023 года, по которому инвесторы из России могут продать заблокированные иностранные активы на сумму до ста тысяч рублей.

https://1prime.ru/20240925/biznes-851765306.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

минфин, инвесторы, активы, обмен