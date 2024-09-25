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Минфин сообщил о приеме заявок на второй обмен заблокированными активами - 25.09.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20240925/aktivy-851766487.html
Минфин сообщил о приеме заявок на второй обмен заблокированными активами
Минфин сообщил о приеме заявок на второй обмен заблокированными активами - 25.09.2024, ПРАЙМ
Минфин сообщил о приеме заявок на второй обмен заблокированными активами
Иностранные инвесторы начали подачу заявок на второй этап обмена замороженными активами с российскими физлицами и компаниями, сообщил замминистра финансов Иван... | 25.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-25T11:53+0300
2024-09-25T11:53+0300
экономика
минфин
инвесторы
активы
обмен
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МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Иностранные инвесторы начали подачу заявок на второй этап обмена замороженными активами с российскими физлицами и компаниями, сообщил замминистра финансов Иван Чебесков газете "Известия".Чебесков уточнил, что западные регуляторы оказывают сопротивление проведению процедуры, однако, несмотря на это, иностранные инвесторы заинтересованы в повторном обмене. Ранее стало известно, что первый этап процедуры завершился в середине августа текущего года, при этом "Инвестиционная палата" обозначила общую сумму проданных активов - 8,1 млрд рублей.Сообщается, что второй этап начался третьего сентября, однако информация о новых заявках появилась лишь сейчас. Согласно оценкам экспертов, сумма выкупа второго этапа может составить 5 млрд рублей. "Инвестпалата" сообщила, что расчеты пройдут 30 сентября.Обмен стал возможен благодаря указу президента от 8 ноября 2023 года, по которому инвесторы из России могут продать заблокированные иностранные активы на сумму до ста тысяч рублей.
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минфин, инвесторы, активы, обмен
Экономика, МИНФИН, инвесторы, активы, обмен
11:53 25.09.2024
 
Минфин сообщил о приеме заявок на второй обмен заблокированными активами

Минфин: зарубежные инвесторы начали подавать заявки на новый обмен активами

© РИА Новости . Владимир Баранов | Перейти в медиабанкМинфин
Минфин - ПРАЙМ, 1920, 25.09.2024
© РИА Новости . Владимир Баранов
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МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Иностранные инвесторы начали подачу заявок на второй этап обмена замороженными активами с российскими физлицами и компаниями, сообщил замминистра финансов Иван Чебесков газете "Известия".
Чебесков уточнил, что западные регуляторы оказывают сопротивление проведению процедуры, однако, несмотря на это, иностранные инвесторы заинтересованы в повторном обмене. Ранее стало известно, что первый этап процедуры завершился в середине августа текущего года, при этом "Инвестиционная палата" обозначила общую сумму проданных активов - 8,1 млрд рублей.
Сообщается, что второй этап начался третьего сентября, однако информация о новых заявках появилась лишь сейчас. Согласно оценкам экспертов, сумма выкупа второго этапа может составить 5 млрд рублей. "Инвестпалата" сообщила, что расчеты пройдут 30 сентября.
Обмен стал возможен благодаря указу президента от 8 ноября 2023 года, по которому инвесторы из России могут продать заблокированные иностранные активы на сумму до ста тысяч рублей.
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