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Минфин сообщил о приеме заявок на второй обмен заблокированными активами
Минфин сообщил о приеме заявок на второй обмен заблокированными активами - 25.09.2024, ПРАЙМ
Минфин сообщил о приеме заявок на второй обмен заблокированными активами
Иностранные инвесторы начали подачу заявок на второй этап обмена замороженными активами с российскими физлицами и компаниями, сообщил замминистра финансов Иван... | 25.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-25T11:53+0300
2024-09-25T11:53+0300
2024-09-25T11:53+0300
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МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Иностранные инвесторы начали подачу заявок на второй этап обмена замороженными активами с российскими физлицами и компаниями, сообщил замминистра финансов Иван Чебесков газете "Известия".Чебесков уточнил, что западные регуляторы оказывают сопротивление проведению процедуры, однако, несмотря на это, иностранные инвесторы заинтересованы в повторном обмене. Ранее стало известно, что первый этап процедуры завершился в середине августа текущего года, при этом "Инвестиционная палата" обозначила общую сумму проданных активов - 8,1 млрд рублей.Сообщается, что второй этап начался третьего сентября, однако информация о новых заявках появилась лишь сейчас. Согласно оценкам экспертов, сумма выкупа второго этапа может составить 5 млрд рублей. "Инвестпалата" сообщила, что расчеты пройдут 30 сентября.Обмен стал возможен благодаря указу президента от 8 ноября 2023 года, по которому инвесторы из России могут продать заблокированные иностранные активы на сумму до ста тысяч рублей.
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минфин, инвесторы, активы, обмен
Экономика, МИНФИН, инвесторы, активы, обмен
Минфин сообщил о приеме заявок на второй обмен заблокированными активами
Минфин: зарубежные инвесторы начали подавать заявки на новый обмен активами
МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ.
Иностранные инвесторы начали подачу заявок на второй этап обмена замороженными активами с российскими физлицами и компаниями, сообщил замминистра финансов Иван Чебесков газете "Известия"
.
Чебесков уточнил, что западные регуляторы оказывают сопротивление проведению процедуры, однако, несмотря на это, иностранные инвесторы заинтересованы в повторном обмене. Ранее стало известно, что первый этап процедуры завершился в середине августа текущего года, при этом "Инвестиционная палата" обозначила общую сумму проданных активов - 8,1 млрд рублей.
Сообщается, что второй этап начался третьего сентября, однако информация о новых заявках появилась лишь сейчас. Согласно оценкам экспертов, сумма выкупа второго этапа может составить 5 млрд рублей. "Инвестпалата" сообщила, что расчеты пройдут 30 сентября.
Обмен стал возможен благодаря указу президента от 8 ноября 2023 года, по которому инвесторы из России могут продать заблокированные иностранные активы на сумму до ста тысяч рублей.
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