https://1prime.ru/20240925/aktivy-851773292.html

В Киеве усомнились в сроках предоставления 50 миллиардов под активы России

В Киеве усомнились в сроках предоставления 50 миллиардов под активы России - 25.09.2024, ПРАЙМ

В Киеве усомнились в сроках предоставления 50 миллиардов под активы России

Заместитель руководителя аппарата Владимира Зеленского Ирина Мудрая посетовала на то, что Запад до сих пор не предоставил Украине информацию об условиях... | 25.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-25T15:06+0300

2024-09-25T15:06+0300

2024-09-25T15:06+0300

экономика

украина

замороженные российские активы

https://cdnn.1prime.ru/img/84219/57/842195739_203:0:2198:1122_1920x0_80_0_0_39b60b6151d61ed770433aa4a19689d0.jpg

МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Заместитель руководителя аппарата Владимира Зеленского Ирина Мудрая посетовала на то, что Запад до сих пор не предоставил Украине информацию об условиях предоставления кредита на средства, полученные от замороженных российских активов в размере 50 миллиардов долларов."У нас даже нет сегодня ориентированного таймлайна, хотя нам в июне лидеры "Большой семерки" обещали, что до конца года Украина уже получит часть из этих 50 миллиардов", заметила она, ее цитирует издание РБК-Украина.По словам Мудрой, что в Киеве даже не знают условий, каким образом украинская сторона получит эти средства. Она добавила, что из замороженных активов России, которые Евросоюз выделил на военные закупки для Украины, 1,4 миллиарда евро осталось в ЕС, и Украина не получила ничего.Причина заключается в отсутствии политической воли у союзников Киева, которая необходима для проработки гарантий от финансового и экономического кризиса, резюмировала она.После начала спецоперации на Украине ЕС и G7 заморозили около половины российских валютных резервов, составляющих около 300 миллиардов евро. ЕС обсуждает возможности использования этих замороженных активов для финансирования восстановления Украины, но Европейский центральный банк указывает на репутационные риски и призывает найти другие способы финансирования Киева.

https://1prime.ru/20240920/ek-851685890.html

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, замороженные российские активы