https://1prime.ru/20240925/aktivy-851773292.html
В Киеве усомнились в сроках предоставления 50 миллиардов под активы России
В Киеве усомнились в сроках предоставления 50 миллиардов под активы России - 25.09.2024, ПРАЙМ
В Киеве усомнились в сроках предоставления 50 миллиардов под активы России
Заместитель руководителя аппарата Владимира Зеленского Ирина Мудрая посетовала на то, что Запад до сих пор не предоставил Украине информацию об условиях... | 25.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-25T15:06+0300
2024-09-25T15:06+0300
2024-09-25T15:06+0300
экономика
украина
замороженные российские активы
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/57/842195739_203:0:2198:1122_1920x0_80_0_0_39b60b6151d61ed770433aa4a19689d0.jpg
МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Заместитель руководителя аппарата Владимира Зеленского Ирина Мудрая посетовала на то, что Запад до сих пор не предоставил Украине информацию об условиях предоставления кредита на средства, полученные от замороженных российских активов в размере 50 миллиардов долларов."У нас даже нет сегодня ориентированного таймлайна, хотя нам в июне лидеры "Большой семерки" обещали, что до конца года Украина уже получит часть из этих 50 миллиардов", заметила она, ее цитирует издание РБК-Украина.По словам Мудрой, что в Киеве даже не знают условий, каким образом украинская сторона получит эти средства. Она добавила, что из замороженных активов России, которые Евросоюз выделил на военные закупки для Украины, 1,4 миллиарда евро осталось в ЕС, и Украина не получила ничего.Причина заключается в отсутствии политической воли у союзников Киева, которая необходима для проработки гарантий от финансового и экономического кризиса, резюмировала она.После начала спецоперации на Украине ЕС и G7 заморозили около половины российских валютных резервов, составляющих около 300 миллиардов евро. ЕС обсуждает возможности использования этих замороженных активов для финансирования восстановления Украины, но Европейский центральный банк указывает на репутационные риски и призывает найти другие способы финансирования Киева.
https://1prime.ru/20240920/ek-851685890.html
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/57/842195739_452:0:1948:1122_1920x0_80_0_0_85d743335e25d4d27282ed81145024e6.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, замороженные российские активы
Экономика, УКРАИНА, замороженные российские активы
В Киеве усомнились в сроках предоставления 50 миллиардов под активы России
В Киеве усомнились в сроках предоставления 50 млрд долларов под активы России
МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Заместитель руководителя аппарата Владимира Зеленского Ирина Мудрая посетовала на то, что Запад до сих пор не предоставил Украине информацию об условиях предоставления кредита на средства, полученные от замороженных российских активов в размере 50 миллиардов долларов.
"У нас даже нет сегодня ориентированного таймлайна, хотя нам в июне лидеры "Большой семерки" обещали, что до конца года Украина уже получит часть из этих 50 миллиардов", заметила она, ее цитирует издание РБК-Украина.
По словам Мудрой, что в Киеве даже не знают условий, каким образом украинская сторона получит эти средства. Она добавила, что из замороженных активов России, которые Евросоюз выделил на военные закупки для Украины, 1,4 миллиарда евро осталось в ЕС, и Украина не получила ничего.
Причина заключается в отсутствии политической воли у союзников Киева, которая необходима для проработки гарантий от финансового и экономического кризиса, резюмировала она.
После начала спецоперации на Украине ЕС и G7 заморозили около половины российских валютных резервов, составляющих около 300 миллиардов евро. ЕС обсуждает возможности использования этих замороженных активов для финансирования восстановления Украины, но Европейский центральный банк указывает на репутационные риски и призывает найти другие способы финансирования Киева.
ЕК объявит о выделении Украине нового кредита под активы ЦБ России