https://1prime.ru/20240925/arest-851772759.html

Правительство ФРГ сообщило о выдаче ордеров на арест по делу о "Севпотоках"

Правительство ФРГ сообщило о выдаче ордеров на арест по делу о "Севпотоках" - 25.09.2024, ПРАЙМ

Правительство ФРГ сообщило о выдаче ордеров на арест по делу о "Севпотоках"

В ходе расследования подрывов газопроводов "Северный поток" и "Северный поток 2" выдано несколько ордеров на арест, заявил официальный представитель кабинета... | 25.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-25T14:51+0300

2024-09-25T14:51+0300

2024-09-25T14:51+0300

происшествия

северные потоки

теракт на "северных потоках"

фрг

арест

https://cdnn.1prime.ru/img/84031/81/840318133_0:108:2049:1260_1920x0_80_0_0_083a9c90f99830848d06f28eb2b94bf8.jpg

БЕРЛИН, 25 сен - ПРАЙМ. В ходе расследования подрывов газопроводов "Северный поток" и "Северный поток 2" выдано несколько ордеров на арест, заявил официальный представитель кабинета министров Германии Штеффен Хебештрайт. "Были выданы ордера на арест. Это обычное дело в конституционном государстве, затем должен состояться процесс, а в конце процесса выносится приговор", - сказал Хебештрайт журналистам в ходе брифинга кабмина на просьбу высказаться к скорой годовщине атак. Представитель кабмина в очередной раз сообщил, что расследование находится в ведении генеральной прокуратуры Германии. Ранее немецкие СМИ сообщали лишь об одном ордере - на гражданина Украины, который якобы успел покинуть Германию, а затем и Польшу на автомобиле украинского посольства.. Одно из изданий опубликовало его фотографию, что позволило установить, что речь идет о дайвере Владимире Журавлёве из Киева. Также сообщается, что у него в сообщниках была супружеская пара. Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш 8 февраля 2023 года опубликовал свое расследование, в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал президент США Джо Байден по итогам девяти месяцев обсуждений с представителями администрации, занимающимися вопросами нацбезопасности. Позже Пентагон заявил РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов. Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получила, заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

https://1prime.ru/20240925/podryv-851770909.html

фрг

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

северные потоки, теракт на "северных потоках", фрг, арест