https://1prime.ru/20240925/arest-851772759.html
Правительство ФРГ сообщило о выдаче ордеров на арест по делу о "Севпотоках"
Правительство ФРГ сообщило о выдаче ордеров на арест по делу о "Севпотоках" - 25.09.2024, ПРАЙМ
Правительство ФРГ сообщило о выдаче ордеров на арест по делу о "Севпотоках"
В ходе расследования подрывов газопроводов "Северный поток" и "Северный поток 2" выдано несколько ордеров на арест, заявил официальный представитель кабинета... | 25.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-25T14:51+0300
2024-09-25T14:51+0300
2024-09-25T14:51+0300
происшествия
северные потоки
теракт на "северных потоках"
фрг
арест
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БЕРЛИН, 25 сен - ПРАЙМ. В ходе расследования подрывов газопроводов "Северный поток" и "Северный поток 2" выдано несколько ордеров на арест, заявил официальный представитель кабинета министров Германии Штеффен Хебештрайт. "Были выданы ордера на арест. Это обычное дело в конституционном государстве, затем должен состояться процесс, а в конце процесса выносится приговор", - сказал Хебештрайт журналистам в ходе брифинга кабмина на просьбу высказаться к скорой годовщине атак. Представитель кабмина в очередной раз сообщил, что расследование находится в ведении генеральной прокуратуры Германии. Ранее немецкие СМИ сообщали лишь об одном ордере - на гражданина Украины, который якобы успел покинуть Германию, а затем и Польшу на автомобиле украинского посольства.. Одно из изданий опубликовало его фотографию, что позволило установить, что речь идет о дайвере Владимире Журавлёве из Киева. Также сообщается, что у него в сообщниках была супружеская пара. Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш 8 февраля 2023 года опубликовал свое расследование, в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал президент США Джо Байден по итогам девяти месяцев обсуждений с представителями администрации, занимающимися вопросами нацбезопасности. Позже Пентагон заявил РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов. Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получила, заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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северные потоки, теракт на "северных потоках", фрг, арест
Происшествия, Северные потоки, теракт на "Северных потоках", ФРГ, арест
Правительство ФРГ сообщило о выдаче ордеров на арест по делу о "Севпотоках"
Хебештрайт: в связи с терактом на "Севпотоках" выдано несколько ордеров на арест
БЕРЛИН, 25 сен - ПРАЙМ. В ходе расследования подрывов газопроводов "Северный поток" и "Северный поток 2" выдано несколько ордеров на арест, заявил официальный представитель кабинета министров Германии Штеффен Хебештрайт.
"Были выданы ордера на арест. Это обычное дело в конституционном государстве, затем должен состояться процесс, а в конце процесса выносится приговор", - сказал Хебештрайт журналистам в ходе брифинга кабмина на просьбу высказаться к скорой годовщине атак.
Представитель кабмина в очередной раз сообщил, что расследование находится в ведении генеральной прокуратуры Германии.
Ранее немецкие СМИ сообщали лишь об одном ордере - на гражданина Украины, который якобы успел покинуть Германию, а затем и Польшу на автомобиле украинского посольства.. Одно из изданий опубликовало его фотографию, что позволило установить, что речь идет о дайвере Владимире Журавлёве из Киева. Также сообщается, что у него в сообщниках была супружеская пара.
Подрыв "Северных потоков" разорвал отношения России и ФРГ, заявил посол
Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш 8 февраля 2023 года опубликовал свое расследование, в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал президент США Джо Байден по итогам девяти месяцев обсуждений с представителями администрации, занимающимися вопросами нацбезопасности. Позже Пентагон заявил РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов.
Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получила, заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.