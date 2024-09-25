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Суд продлил арест бывшему подчиненному Тимура Иванова по делу о растрате - 25.09.2024, ПРАЙМ
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Суд продлил арест бывшему подчиненному Тимура Иванова по делу о растрате
Суд продлил арест бывшему подчиненному Тимура Иванова по делу о растрате - 25.09.2024, ПРАЙМ
Суд продлил арест бывшему подчиненному Тимура Иванова по делу о растрате
Басманный суд города Москвы продлил срок содержания под стражей Антону Филатову, который является бывшим подчиненным экс-замминистра обороны Тимура Иванова. Об... | 25.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-25T15:19+0300
2024-09-25T15:19+0300
происшествия
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МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Басманный суд города Москвы продлил срок содержания под стражей Антону Филатову, который является бывшим подчиненным экс-замминистра обороны Тимура Иванова. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости из зала суда. Оглашая решение, судья заявила, что срок содержания Филатова под стражей продлевается до 3 декабря. Филатову вменяют совершение преступления, предусмотренного частью 4 статьи 160 Уголовного кодекса РФ, которое представляет собой присвоение или растрату в особо крупном размере. Адвокат Филатова не стал комментировать решение журналистам, сославшись на подписку о неразглашении. В ходе заседания защита Филатова настаивала на изменении ему меры пресечения на домашний арест. Следователи обосновали ходатайство о продлении срока содержания обвиняемого в СИЗО необходимостью установить и допросить свидетелей по делу и провести необходимые экспертизы. Издание "Коммерсант" ранее сообщало, что Филатов является экс-руководителем нескольких подведомственных Минобороны РФ юрлиц. По данным газеты, одним из кураторов ООО "Оборонлогистика", где Филатов трудился до 2019 года, являлся Тимур Иванов.
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россия, тимур иванов, арест
Происшествия, РОССИЯ, Тимур Иванов, арест
15:19 25.09.2024
 
Суд продлил арест бывшему подчиненному Тимура Иванова по делу о растрате

Суд продлил арест экс-подчиненному Тимура Иванова Филатову по делу о растрате

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МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Басманный суд города Москвы продлил срок содержания под стражей Антону Филатову, который является бывшим подчиненным экс-замминистра обороны Тимура Иванова. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости из зала суда.
Оглашая решение, судья заявила, что срок содержания Филатова под стражей продлевается до 3 декабря.
Филатову вменяют совершение преступления, предусмотренного частью 4 статьи 160 Уголовного кодекса РФ, которое представляет собой присвоение или растрату в особо крупном размере. Адвокат Филатова не стал комментировать решение журналистам, сославшись на подписку о неразглашении.
В ходе заседания защита Филатова настаивала на изменении ему меры пресечения на домашний арест. Следователи обосновали ходатайство о продлении срока содержания обвиняемого в СИЗО необходимостью установить и допросить свидетелей по делу и провести необходимые экспертизы.
Издание "Коммерсант" ранее сообщало, что Филатов является экс-руководителем нескольких подведомственных Минобороны РФ юрлиц. По данным газеты, одним из кураторов ООО "Оборонлогистика", где Филатов трудился до 2019 года, являлся Тимур Иванов.
%Суд - ПРАЙМ, 1920, 24.09.2024
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Вчера, 20:42
 
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