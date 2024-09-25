https://1prime.ru/20240925/arest-851774105.html

Суд продлил арест бывшему подчиненному Тимура Иванова по делу о растрате

Суд продлил арест бывшему подчиненному Тимура Иванова по делу о растрате - 25.09.2024, ПРАЙМ

Суд продлил арест бывшему подчиненному Тимура Иванова по делу о растрате

Басманный суд города Москвы продлил срок содержания под стражей Антону Филатову, который является бывшим подчиненным экс-замминистра обороны Тимура Иванова. Об... | 25.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-25T15:19+0300

2024-09-25T15:19+0300

2024-09-25T15:19+0300

происшествия

россия

тимур иванов

арест

https://cdnn.1prime.ru/img/83397/42/833974297_0:161:3067:1886_1920x0_80_0_0_deac18a2aef631882f7f34f065575f15.jpg

МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Басманный суд города Москвы продлил срок содержания под стражей Антону Филатову, который является бывшим подчиненным экс-замминистра обороны Тимура Иванова. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости из зала суда. Оглашая решение, судья заявила, что срок содержания Филатова под стражей продлевается до 3 декабря. Филатову вменяют совершение преступления, предусмотренного частью 4 статьи 160 Уголовного кодекса РФ, которое представляет собой присвоение или растрату в особо крупном размере. Адвокат Филатова не стал комментировать решение журналистам, сославшись на подписку о неразглашении. В ходе заседания защита Филатова настаивала на изменении ему меры пресечения на домашний арест. Следователи обосновали ходатайство о продлении срока содержания обвиняемого в СИЗО необходимостью установить и допросить свидетелей по делу и провести необходимые экспертизы. Издание "Коммерсант" ранее сообщало, что Филатов является экс-руководителем нескольких подведомственных Минобороны РФ юрлиц. По данным газеты, одним из кураторов ООО "Оборонлогистика", где Филатов трудился до 2019 года, являлся Тимур Иванов.

https://1prime.ru/20240924/sud-851756740.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, тимур иванов, арест