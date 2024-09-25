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России стоит поторопиться. Америка нашла, чем заменить Китай

России стоит поторопиться. Америка нашла, чем заменить Китай - 25.09.2024, ПРАЙМ

России стоит поторопиться. Америка нашла, чем заменить Китай

Мир меняется на наших глазах. Еще вчера центром новых технологий, торговли и туризма была Европа и западный блок стран, а сегодня мы наблюдаем за небывалым... | 25.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-25T08:00+0300

2024-09-25T08:00+0300

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МОСКВА, 25 сен – ПРАЙМ. Мир меняется на наших глазах. Еще вчера центром новых технологий, торговли и туризма была Европа и западный блок стран, а сегодня мы наблюдаем за небывалым подъемом азиатского рынка. И речь идет в большей степени не о Китае, а о странах Юго-Восточной Азии, так называемом объединении стран АСЕАН, которые за последние годы показали значительный, а главное устойчивый, экономический рост в сравнении с другими экономиками всей нашей международной системы.Если посмотреть на экономические достижения АСЕАН, то за последние годы эти страны показывают в среднем ежегодный экономический рост более 4%, при этом наилучший показатель за прошлый год зафиксирован на Филиппинах, от которых не отстают Вьетнам, Индонезия, Сингапур, Малайзия и Таиланд. Безусловно, важной предпосылкой к любому экономическому развитию является численность населения, а значит и рынок, который способен к потреблению производимых в регионе товаров и услуг. Страны АСЕАН, которых на данный момент насчитывается с десяток (Сингапур, Вьетнам, Индонезия, Филиппины, Малайзия, Таиланд, Мьянма, Лаос, Бруней и Камбоджа), вместе образуют рынок под 700 миллионов человек, занимая третье место после Индии и Китая в мире.Таким образом, помимо Китая мы получаем значительный рынок в Азии, который удовлетворяет необходимым условиям устойчивого экономического развития на ближайшие десятилетия. И это понимают абсолютно все: Китай, США, страны Европы и Россия, пытаясь выстроить необходимые партнерские отношения среди стран АСЕАН. Что касается Китая и США, то их товарооборот и инвестиции в Юго-Восточную Азию колоссальные. Так, товарооборот Китая со странами АСЕАН ежегодно составляет более 700 млрд долларов, а инвестиции превышают 15 млрд долларов. США же, находясь на втором месте по товарообороту после Китая, за последние годы сильно добавили по объемам в инвестиционные проекты объединения, заняв ведущие позиции среди всех стран-инвесторов.И этому есть свое объяснение. США, находясь в конфронтации с Китаем, нашли для себя рынок, который на текущий момент времени более привлекателен для американских компаний, чем рынок Китая. Помимо дешевой рабочей силы, низких арендных платежей, страны АСЕАН готовы предложить необходимые для производства полупроводников и другого наукоемкого оборудования редкие металлы, которые Китай внес в список запрещенных к экспорту в США на ближайший период времени. Речь идет в первую очередь о Вьетнаме, а также Индонезии, Малайзии и Филиппинах, которые за последнее время получили довольно значимый объем американских инвестиций с целью налаживания производства необходимой продукции.Более того, США попытаются следовать своему принципу "разделяй и властвуй" в отношении стран АСЕАН и Китая, используя неразрешенный территориальный спор в Южно-Китайском море, затрагивающий интересы практически всех участников данного региона. По оценкам экспертов, Южно-Китайское море обеспечивает треть всей мировой морской торговли или порядка 3,3 трлн долларов США. При этом, государства-претенденты на права владения данной акваторией заинтересованы в получении прав на рыбные запасы, разведку и потенциальную эксплуатацию сырой нефти и природного газа, а главное, в получении контроля над ключевыми судоходными путями. Данные неразрешимые противоречия могут сыграть на руку США, которые попробуют надавить на больную мозоль между странами АСЕАН и Китаем.Что же касается России, то наши экономические показатели, характеризующие экономическое сотрудничество с АСЕАН, пока незначительны, хотя темпы роста объемов товарооборота и инвестиций налицо. Тем не менее, мы можем похвастаться кристально чистой историей взаимоотношений со странами Юго-Восточной Азии. Так, помощь Советского Союза странам региона, только получившим независимость в середине 20 века, помнится до сих пор. Более того, страны АСЕАН заинтересованы в сотрудничестве с Россией с целью снижения чрезмерной зависимости от Китая и США. Это стало одной из причин приезда премьер-министра Малайзии на Восточный экономический форум в Россию и официальной подачи заявки на вступление в союз стран БРИКС Малайзией и Таиландом.Таким образом, сотрудничество с Россией не воспринимается странами АСЕАН в качестве угрозы для их национального суверенитета, наоборот, наша страна рассматривается как источник научно-технического потенциала в определенных сегментах экономики, с колоссальными природными ресурсами, включая в том числе продовольствие и энергоресурсы. Вовлеченность же России в последнее время в развитие альтернативных западным логистических маршрутов становится привлекательным аспектом сотрудничества и для стран АСЕАН, которые также заинтересованы в осуществлении торговли без посредников.Конечно, говорить о том, что такое сотрудничество между нашими странами будет успешным и взаимовыгодным пока рано, но во всяком случае, у нас есть значительный потенциал для выстраивания еще одной линии взаимодействия в рамках всей мировой экономики. За последнее время таких линий становится все больше, а значит и позиции России с каждым годом крепнут.Автор - Екатерина Новикова, доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова

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мнения аналитиков, асеан, китай, сша