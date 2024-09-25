https://1prime.ru/20240925/avto-851762720.html

На российском авторынке могут появиться популярные "китайцы"

На российском авторынке могут появиться популярные "китайцы" - 25.09.2024, ПРАЙМ

На российском авторынке могут появиться популярные "китайцы"

Китайские производители Zeekr и Lyn&Co намерены официально выйти на российский автомобильный рынок под новым брендом, сообщает Telegram-канал No Limits. | 25.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-25T09:54+0300

2024-09-25T09:54+0300

2024-09-25T09:54+0300

авторынок рф

китайский автопром

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/18/850391062_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_623831afce259800ab3289fa765096f6.jpg

МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Китайские производители Zeekr и Lyn&Co намерены официально выйти на российский автомобильный рынок под новым брендом, сообщает Telegram-канал No Limits.Так, согласно опубликованной каналом информации, юридическое лицо Knewstar зарегистрировало торговую марку NordCross. Логотип выполнен в стилистике Geely и практически полностью совпадает с лого самой Knewstar.Кроссоверы Lyn&Co и электрокары Zeekr на сегодняшней день пользуются большой популярностью среди автолюбителей. Ранее руководство компании предупреждало о блокировке незаконно вывезенных из Китая моделей.

https://1prime.ru/20240925/avto-851762134.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

авторынок рф, китайский автопром