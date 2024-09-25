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На российском авторынке могут появиться популярные "китайцы"
На российском авторынке могут появиться популярные "китайцы" - 25.09.2024, ПРАЙМ
На российском авторынке могут появиться популярные "китайцы"
Китайские производители Zeekr и Lyn&Co намерены официально выйти на российский автомобильный рынок под новым брендом, сообщает Telegram-канал No Limits. | 25.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-25T09:54+0300
2024-09-25T09:54+0300
2024-09-25T09:54+0300
авторынок рф
китайский автопром
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МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Китайские производители Zeekr и Lyn&Co намерены официально выйти на российский автомобильный рынок под новым брендом, сообщает Telegram-канал No Limits.Так, согласно опубликованной каналом информации, юридическое лицо Knewstar зарегистрировало торговую марку NordCross. Логотип выполнен в стилистике Geely и практически полностью совпадает с лого самой Knewstar.Кроссоверы Lyn&Co и электрокары Zeekr на сегодняшней день пользуются большой популярностью среди автолюбителей. Ранее руководство компании предупреждало о блокировке незаконно вывезенных из Китая моделей.
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авторынок рф, китайский автопром
авторынок РФ, китайский автопром
На российском авторынке могут появиться популярные "китайцы"
No Limits: Zeekr и Lyn&Co планируют вывести на рынок России официально
МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Китайские производители Zeekr и Lyn&Co намерены официально выйти на российский автомобильный рынок под новым брендом, сообщает Telegram-канал No Limits.
Так, согласно опубликованной каналом информации, юридическое лицо Knewstar зарегистрировало торговую марку NordCross. Логотип выполнен в стилистике Geely и практически полностью совпадает с лого самой Knewstar.
Кроссоверы Lyn&Co и электрокары Zeekr на сегодняшней день пользуются большой популярностью среди автолюбителей. Ранее руководство компании предупреждало о блокировке незаконно вывезенных из Китая моделей.
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