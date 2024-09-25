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Выпуск легковых авто в России вырос на 47,2 процента

Выпуск легковых авто в России вырос на 47,2 процента - 25.09.2024, ПРАЙМ

Выпуск легковых авто в России вырос на 47,2 процента

Производство легковых автомобилей в России в январе-августе 2024 года выросло на 47,2% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, в том числе в... | 25.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-25T19:37+0300

2024-09-25T19:37+0300

2024-09-25T19:37+0300

экономика

россия

росстат

легковые автомобилии

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МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Производство легковых автомобилей в России в январе-августе 2024 года выросло на 47,2% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, в том числе в августе – на 5,2%, сообщил Росстат. Выпуск легковых машин в абсолютных цифрах за восемь месяцев составил 442 тысячи единиц. За август такие цифры не приводятся. Производство грузовых автомобилей в январе-августе текущего года увеличилось на 13% - до 122 тысяч единиц, в том числе в августе – на 4,9%. Выпуск автобусов массой более 5 тонн за восемь месяцев вырос на 18,1%, до 5 тонн – на 6,7%. В августе снижение составило 24,5% и 6% соответственно. Выпуск двигателей внутреннего сгорания для автотранспортных средств в январе-августе увеличился на 13,1% - до 146 тысяч единиц, в том числе в августе – на 21,8%.

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россия, росстат, легковые автомобилии