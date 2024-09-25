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Названы банки недружественных нерезидентов из топ-10 по прибыли в России

Названы банки недружественных нерезидентов из топ-10 по прибыли в России - 25.09.2024, ПРАЙМ

Названы банки недружественных нерезидентов из топ-10 по прибыли в России

Банки нерезидентов из недружественных стран вошли в топ-10 по прибыли по РСБУ среди российских банков за август, сообщил РИА Новости начальник аналитического... | 25.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-25T21:45+0300

2024-09-25T21:45+0300

2024-09-25T21:45+0300

экономика

россия

банки

недружественные нерезиденты

прибыль

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МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Банки нерезидентов из недружественных стран вошли в топ-10 по прибыли по РСБУ среди российских банков за август, сообщил РИА Новости начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий на основе опубликованной ЦБ отчетности. "Банки, принадлежащие недружественным нерезидентам, вошли в топ-10 по чистой прибыли по РСБУ: Райффайзенбанк – 5 место (11,5 миллиарда рублей), Юникредитбанк – 8 место (8,2 миллиарда рублей)", - подсчитал аналитик. "Столь сильные результаты объясняются мощным конкурентным преимуществом, возникшим из-за санкций – эти банки не попали под санкции, они не отключены от SWIFT и осуществляют международные транзакции в евро и других токсичных валютах в интересах российских клиентов", - пояснил эксперт. Согласно подсчетам аналитика, на первом месте по финансовым результатам за август 2024 года – Сбербанк с чистой прибылью в 142,7 миллиарда рублей, на втором - Альфа-банк с прибылью в 58,1 миллиарда рублей и на третьем - Газпромбанк, заработавший 47,2 миллиарда рублей. Также Осадчий отмечает, что самый большой посленалоговый убыток за август среди российских банков у Россельхозбанка - 1,8 миллиарда рублей. Второе месте в этом антирейтинге занимает "ХКФ Банк" с убытком 1,5 миллиарда рублей, находящийся в процессе объединения с Совкомбанком. На третьем месте – "Уральский банк реконструкции и развития" с убытком в 1,4 миллиарда рублей.

https://1prime.ru/20240925/stavka-851780196.html

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россия, банки, недружественные нерезиденты, прибыль