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Медведчук обвинил Зеленского в банкротстве Украины
Медведчук обвинил Зеленского в банкротстве Украины - 25.09.2024, ПРАЙМ
Медведчук обвинил Зеленского в банкротстве Украины
Глава киевского режима Владимир Зеленский, а также его помощники превратили Украину в страну-банкрота, считает председатель совета движения "Другая Украина"... | 25.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-25T13:41+0300
2024-09-25T13:41+0300
2024-09-25T13:42+0300
экономика
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МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Глава киевского режима Владимир Зеленский, а также его помощники превратили Украину в страну-банкрота, считает председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук."Украина Зеленского – страна-банкрот, но почему тогда не объявлен дефолт, почему деньги, пусть не так щедро, как раньше, но все же туда поступают?", - возмутился Медведчук, добавив, что для погашения своих долгов Зеленский требует Запад предоставить ему замороженные российские активы. В случае же, если конфликт будет урегулирован, ему придется выплатить весь долг из собственных средств страны.Медведчук считает, что украинские власти рассчитывают на замороженные российские активы как на "приз от войны".Он также напомнил о значительном росте государственного долга Киева до 155,4 млрд долларов. При этом, подчеркнул политик, Зеленский не спешит рассчитываться с ключевыми кредиторами страны, носится с "планом победы", не имея "плана погашения долгов"."Зеленский не только сделал свою страну банкротом и самой бедной в Европе, а народ – нищим, но и уничтожает западную финансовую систему", - заключил Медведчук.
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владимир зеленский, виктор медведчук, украина, госдолг украины, помощь украине
Экономика, Владимир Зеленский, Виктор Медведчук, УКРАИНА, госдолг Украины, помощь Украине
Медведчук обвинил Зеленского в банкротстве Украины
Медведчук: Зеленский не хочет завершать конфликт, чтобы не выплачивать госдолг
МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Глава киевского режима Владимир Зеленский, а также его помощники превратили Украину в страну-банкрота, считает председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук.
"Украина Зеленского – страна-банкрот, но почему тогда не объявлен дефолт, почему деньги, пусть не так щедро, как раньше, но все же туда поступают?", - возмутился Медведчук, добавив, что для погашения своих долгов Зеленский требует Запад предоставить ему замороженные российские активы. В случае же, если конфликт будет урегулирован, ему придется выплатить весь долг из собственных средств страны.
Медведчук считает, что украинские власти рассчитывают на замороженные российские активы как на "приз от войны".
Он также напомнил о значительном росте государственного долга Киева до 155,4 млрд долларов. При этом, подчеркнул политик, Зеленский не спешит рассчитываться с ключевыми кредиторами страны, носится с "планом победы", не имея "плана погашения долгов".
Четыре варианта завершения кризиса на Украине. Пока все идет к худшему
"Зеленский не только сделал свою страну банкротом и самой бедной в Европе, а народ – нищим, но и уничтожает западную финансовую систему", - заключил Медведчук.