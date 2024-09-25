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Биржевые цены на бензин в России продолжили снижение - 25.09.2024, ПРАЙМ
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Биржевые цены на бензин в России продолжили снижение
Биржевые цены на бензин в России продолжили снижение - 25.09.2024, ПРАЙМ
Биржевые цены на бензин в России продолжили снижение
Стоимость бензина на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) продолжила снижение вторника, при этом дизельное топливо слегка... | 25.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-25T14:24+0300
2024-09-25T14:25+0300
энергетика
россия
спбмтсб
бензин
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МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Стоимость бензина на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) продолжила снижение вторника, при этом дизельное топливо слегка подорожало в среду, следует из данных торгов. Так, цена на марку Аи-92 по территориальному индексу Европейской части России за день снизилась на 0,34% - до 60 299 рублей за тонну. Стоимость Аи-95 опустилась на 1,07% - до 65 929 рублей за тонну. В то же время по итогам торгов среды выросла цена на дизельное топливо - на 0,05%, до 61 095 рублей за тонну. Тонна сжиженных углеводородных газов (СУГов) подешевела на 1,64% - до 34 027 рублей. При этом стоимость мазута выросла на 0,65%, до 30 258 рублей за тонну, авиакеросина - на 1,56%, до 81 241 рубля за тонну. В России с 1 марта действует запрет на вывоз бензина за рубеж, кроме стран ЕАЭС. В конце мая запрет был временно снят, а с августа его действие возобновилось. Правительство решило продлить эмбарго до конца года для поддержания стабильности на рынке в период сезонного спроса и планового ремонта на НПЗ. При этом вводить эмбарго на экспорт дизельного топлива, по мнению профильных ведомств, не требуется. Замглавы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Виталий Королев заявлял, что предпосылок для запрета сейчас нет, однако он отметил волатильность цен на этот товар в некоторых субъектах РФ.
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россия, спбмтсб, бензин
Энергетика, РОССИЯ, СПбМТСБ, Бензин
14:24 25.09.2024 (обновлено: 14:25 25.09.2024)
 
Биржевые цены на бензин в России продолжили снижение

Стоимость бензина продолжила снижаться на СПбМТСБ

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкЗаправочная станция
Заправочная станция - ПРАЙМ, 1920, 25.09.2024
© РИА Новости . Максим Богодвид
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МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Стоимость бензина на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) продолжила снижение вторника, при этом дизельное топливо слегка подорожало в среду, следует из данных торгов.
Так, цена на марку Аи-92 по территориальному индексу Европейской части России за день снизилась на 0,34% - до 60 299 рублей за тонну. Стоимость Аи-95 опустилась на 1,07% - до 65 929 рублей за тонну.
В то же время по итогам торгов среды выросла цена на дизельное топливо - на 0,05%, до 61 095 рублей за тонну.
Тонна сжиженных углеводородных газов (СУГов) подешевела на 1,64% - до 34 027 рублей. При этом стоимость мазута выросла на 0,65%, до 30 258 рублей за тонну, авиакеросина - на 1,56%, до 81 241 рубля за тонну.
В России с 1 марта действует запрет на вывоз бензина за рубеж, кроме стран ЕАЭС. В конце мая запрет был временно снят, а с августа его действие возобновилось. Правительство решило продлить эмбарго до конца года для поддержания стабильности на рынке в период сезонного спроса и планового ремонта на НПЗ.
При этом вводить эмбарго на экспорт дизельного топлива, по мнению профильных ведомств, не требуется. Замглавы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Виталий Королев заявлял, что предпосылок для запрета сейчас нет, однако он отметил волатильность цен на этот товар в некоторых субъектах РФ.
 
ЭнергетикаРОССИЯСПбМТСББензин
 
 
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