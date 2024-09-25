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Бензин на российских заправках за неделю подорожал на 0,2 процента - 25.09.2024, ПРАЙМ
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Бензин на российских заправках за неделю подорожал на 0,2 процента
Бензин на российских заправках за неделю подорожал на 0,2 процента - 25.09.2024, ПРАЙМ
Бензин на российских заправках за неделю подорожал на 0,2 процента
Средняя розничная цена бензина в России с 16 по 23 сентября выросла на 0,19%, или на 11 копеек, до 58,62 рубля за литр, дизельного топлива - на 0,07%, или на 5... | 25.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-25T19:33+0300
2024-09-25T19:41+0300
энергетика
россия
росстат
азс
топливо
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МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Средняя розничная цена бензина в России с 16 по 23 сентября выросла на 0,19%, или на 11 копеек, до 58,62 рубля за литр, дизельного топлива - на 0,07%, или на 5 копеек, до 66,94 рубля за литр, свидетельствуют данные Росстата.Ранее, с 9 по 16 сентября, средняя цена бензина выросла на 0,26%, или на 15 копеек, до 58,51 рубля за литр, дизельного топлива - на 0,04%, или на 3 копейки, до 66,89 рубля за литр.Что касается цен на отдельные марки бензина, то за отчетный период Аи-92 подорожал на 0,07%, до 53,47 рубля за литр, Аи-95 - на 0,09%, до 58,79 рубля. Цена за литр Аи-98 выросла на 0,77% - до 78,36 рубля за литр. Общая инфляция в стране с 17 по 23 сентября составила 0,06%.Рост цен на бензин был зафиксирован в 64 регионах страны. Сильнее всего за отчетный период он подорожал в Татарстане - на 1,1%. В Москве и Санкт-Петербурге цены выросли на 0,1%. Снижение цен наблюдалось в четырех субъектах РФ - более всего оно было зафиксировано в Костромской области (-0,8%).При этом недельная динамика по объему производства нефтепродуктов в материалах не приводится. Как объясняли РИА Новости в Минэнерго РФ, решение о закрытии этих данных было принято для обеспечения информационной безопасности рынка.В России действует запрет на вывоз бензина за рубеж, кроме стран ЕАЭС. Он был введен с 1 марта. В конце мая запрет был временно снят, а с августа его действие возобновилось. Правительство решило продлить эмбарго до конца года для поддержания стабильности на рынке в период сезонного спроса и планового ремонта на НПЗ. При этом вводить эмбарго на экспорт дизельного топлива, по мнению профильных ведомств, не требуется.Минэнерго РФ, комментируя рост цен на заправках, заявило РИА Новости, что розничные цены на топливо меняются в пределах накопленной инфляции. На них оказывает влияние комплексный ряд рыночных факторов, пояснили там. При этом предложения на бирже достаточно. В стране сформированы достаточные запасы моторного топлива: по бензину они составляют 1,9 миллиона тонн, по дизельному топливу - 3,2 миллиона тонн.
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россия, росстат, азс, топливо
Энергетика, РОССИЯ, Росстат, АЗС, топливо
19:33 25.09.2024 (обновлено: 19:41 25.09.2024)
 
Бензин на российских заправках за неделю подорожал на 0,2 процента

Росстат: бензин на АЗС в РФ за неделю подорожал на 0,2%, дизтопливо — на 0,1%

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкЗаправочные пистолеты на заправочной станции
Заправочные пистолеты на заправочной станции - ПРАЙМ, 1920, 25.09.2024
© РИА Новости . Максим Богодвид
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МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Средняя розничная цена бензина в России с 16 по 23 сентября выросла на 0,19%, или на 11 копеек, до 58,62 рубля за литр, дизельного топлива - на 0,07%, или на 5 копеек, до 66,94 рубля за литр, свидетельствуют данные Росстата.
Ранее, с 9 по 16 сентября, средняя цена бензина выросла на 0,26%, или на 15 копеек, до 58,51 рубля за литр, дизельного топлива - на 0,04%, или на 3 копейки, до 66,89 рубля за литр.
Что касается цен на отдельные марки бензина, то за отчетный период Аи-92 подорожал на 0,07%, до 53,47 рубля за литр, Аи-95 - на 0,09%, до 58,79 рубля. Цена за литр Аи-98 выросла на 0,77% - до 78,36 рубля за литр. Общая инфляция в стране с 17 по 23 сентября составила 0,06%.
Рост цен на бензин был зафиксирован в 64 регионах страны. Сильнее всего за отчетный период он подорожал в Татарстане - на 1,1%. В Москве и Санкт-Петербурге цены выросли на 0,1%. Снижение цен наблюдалось в четырех субъектах РФ - более всего оно было зафиксировано в Костромской области (-0,8%).
При этом недельная динамика по объему производства нефтепродуктов в материалах не приводится. Как объясняли РИА Новости в Минэнерго РФ, решение о закрытии этих данных было принято для обеспечения информационной безопасности рынка.
В России действует запрет на вывоз бензина за рубеж, кроме стран ЕАЭС. Он был введен с 1 марта. В конце мая запрет был временно снят, а с августа его действие возобновилось. Правительство решило продлить эмбарго до конца года для поддержания стабильности на рынке в период сезонного спроса и планового ремонта на НПЗ. При этом вводить эмбарго на экспорт дизельного топлива, по мнению профильных ведомств, не требуется.
Минэнерго РФ, комментируя рост цен на заправках, заявило РИА Новости, что розничные цены на топливо меняются в пределах накопленной инфляции. На них оказывает влияние комплексный ряд рыночных факторов, пояснили там. При этом предложения на бирже достаточно. В стране сформированы достаточные запасы моторного топлива: по бензину они составляют 1,9 миллиона тонн, по дизельному топливу - 3,2 миллиона тонн.
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