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Минфин предложил решение против налогового "демпинга" малого бизнеса
Минфин предложил решение против налогового "демпинга" малого бизнеса - 25.09.2024, ПРАЙМ
Минфин предложил решение против налогового "демпинга" малого бизнеса
Российские власти приняли решение ограничить регистрацию бизнеса в регионах с низкими налогами, передает РБК со ссылкой на подготовленные Минфином меры против... | 25.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-25T11:29+0300
2024-09-25T11:29+0300
2024-09-25T11:29+0300
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МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Российские власти приняли решение ограничить регистрацию бизнеса в регионах с низкими налогами, передает РБК со ссылкой на подготовленные Минфином меры против необоснованной перерегистрации бизнеса.Отмечается, что предложение было разработано Министерством финансов в целях борьбы с так называемым "налоговым демпингом". Поправки предполагают, что бизнес, который переехал в регион с пониженными ставками налога на упрощенной системе налогообложения (УСН), должен будет платить налоги по прежней ставке в течение трех лет.Минфин указал, что такие изменения направлены на предотвращение получения необоснованных налоговых преимуществ путем перерегистрации бизнеса в других регионах.В настоящее время закон позволяет некоторым регионам, таким как Калмыкия, Чечня, Ингушетия, Курганская область, Удмуртия и Мордовия, устанавливать пониженные ставки УСН. Однако, это приводит к недополучению доходов бюджетов субъектов России, заключили в издании.
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россия, бизнес
Экономика, РОССИЯ, Бизнес
Минфин предложил решение против налогового "демпинга" малого бизнеса
Минфин: бизнес после переезда в регионы обяжут три года платить прежние налоги
МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ.
Российские власти приняли решение ограничить регистрацию бизнеса в регионах с низкими налогами, передает
РБК со ссылкой на подготовленные Минфином меры против необоснованной перерегистрации бизнеса.
Отмечается, что предложение было разработано Министерством финансов в целях борьбы с так называемым "налоговым демпингом". Поправки предполагают, что бизнес, который переехал в регион с пониженными ставками налога на упрощенной системе налогообложения (УСН), должен будет платить налоги по прежней ставке в течение трех лет.
Минфин указал, что такие изменения направлены на предотвращение получения необоснованных налоговых преимуществ путем перерегистрации бизнеса в других регионах.
В настоящее время закон позволяет некоторым регионам, таким как Калмыкия, Чечня, Ингушетия, Курганская область, Удмуртия и Мордовия, устанавливать пониженные ставки УСН. Однако, это приводит к недополучению доходов бюджетов субъектов России, заключили в издании.
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