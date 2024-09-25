Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Минфин предложил решение против налогового "демпинга" малого бизнеса - 25.09.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240925/biznes-851765306.html
Минфин предложил решение против налогового "демпинга" малого бизнеса
Минфин предложил решение против налогового "демпинга" малого бизнеса - 25.09.2024, ПРАЙМ
Минфин предложил решение против налогового "демпинга" малого бизнеса
Российские власти приняли решение ограничить регистрацию бизнеса в регионах с низкими налогами, передает РБК со ссылкой на подготовленные Минфином меры против... | 25.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-25T11:29+0300
2024-09-25T11:29+0300
экономика
россия
бизнес
https://cdnn.1prime.ru/img/84142/79/841427931_0:126:2400:1476_1920x0_80_0_0_b401f32b901ca30d7f1e4739630177d7.jpg
МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Российские власти приняли решение ограничить регистрацию бизнеса в регионах с низкими налогами, передает РБК со ссылкой на подготовленные Минфином меры против необоснованной перерегистрации бизнеса.Отмечается, что предложение было разработано Министерством финансов в целях борьбы с так называемым "налоговым демпингом". Поправки предполагают, что бизнес, который переехал в регион с пониженными ставками налога на упрощенной системе налогообложения (УСН), должен будет платить налоги по прежней ставке в течение трех лет.Минфин указал, что такие изменения направлены на предотвращение получения необоснованных налоговых преимуществ путем перерегистрации бизнеса в других регионах.В настоящее время закон позволяет некоторым регионам, таким как Калмыкия, Чечня, Ингушетия, Курганская область, Удмуртия и Мордовия, устанавливать пониженные ставки УСН. Однако, это приводит к недополучению доходов бюджетов субъектов России, заключили в издании.
https://1prime.ru/20240924/biznes-851734594.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84142/79/841427931_132:0:2268:1602_1920x0_80_0_0_47a99288cafa64e81b6f6af30973ef29.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, бизнес
Экономика, РОССИЯ, Бизнес
11:29 25.09.2024
 
Минфин предложил решение против налогового "демпинга" малого бизнеса

Минфин: бизнес после переезда в регионы обяжут три года платить прежние налоги

© Unsplash/Scott GrahamБизнес, финансы
Бизнес, финансы
© Unsplash/Scott Graham
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Российские власти приняли решение ограничить регистрацию бизнеса в регионах с низкими налогами, передает РБК со ссылкой на подготовленные Минфином меры против необоснованной перерегистрации бизнеса.
Отмечается, что предложение было разработано Министерством финансов в целях борьбы с так называемым "налоговым демпингом". Поправки предполагают, что бизнес, который переехал в регион с пониженными ставками налога на упрощенной системе налогообложения (УСН), должен будет платить налоги по прежней ставке в течение трех лет.
Минфин указал, что такие изменения направлены на предотвращение получения необоснованных налоговых преимуществ путем перерегистрации бизнеса в других регионах.
В настоящее время закон позволяет некоторым регионам, таким как Калмыкия, Чечня, Ингушетия, Курганская область, Удмуртия и Мордовия, устанавливать пониженные ставки УСН. Однако, это приводит к недополучению доходов бюджетов субъектов России, заключили в издании.
Города мира. Стамбул - ПРАЙМ, 1920, 24.09.2024
Эксперт оценил влияние антироссийских санкций США на малый бизнес Турции
Вчера, 07:14
 
ЭкономикаРОССИЯБизнес
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала