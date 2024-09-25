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В Польше назвали причину, по которой страны выбирают БРИКС, а не Запад
В Польше назвали причину, по которой страны выбирают БРИКС, а не Запад - 25.09.2024, ПРАЙМ
В Польше назвали причину, по которой страны выбирают БРИКС, а не Запад
В условиях глобальных изменений Запад, трансатлантические и европейские институты все больше теряют свою привлекательность для других государств. Главным... | 25.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-25T14:42+0300
2024-09-25T14:42+0300
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МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. В условиях глобальных изменений Запад, трансатлантические и европейские институты все больше теряют свою привлекательность для других государств. Главным противовесом западному миропорядку стал БРИКС+, обладающий большим количеством преимуществ, пишет польское издание Myśl Polska.Авторы статьи подчеркивают, что самое большое преимущество организации заключается в ее гибкости и многосторонности предлагаемых решений. Государства-члены ставят перед собой задачу не только достичь консенсуса, но и сохранить собственную свободу. Особенно ярко эта черта выделяется на фоне многолетней гегемонии США.Именно это, указывают авторы, побудило многие государства, среди которых присутствуют и проамериканские страны, присоединиться к БРИКС. Речь идет о Египте, Эфиопии, Иране, а также ОАЭ. Одним из последних государств, выразивших свое желание стать часть организации, стала Турция, являющаяся членом НАТО.БРИКС также придерживается принципа уважения суверенитета государств, а также невмешательства во внутренние дела даже под видом гуманитарных интервенций. Россия совместно с Китаем и Индией активно выступают против регулярного вмешательства западных стран в Иран, Ливию, Сирию, Афганистан и, конечно, Украину.Полный текст читайте на ИноСМИ
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Политика, БРИКС, расширение БРИКС, ЗАПАД, РОССИЯ, ПОЛЬША
МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ.
В условиях глобальных изменений Запад, трансатлантические и европейские институты все больше теряют свою привлекательность для других государств. Главным противовесом западному миропорядку стал БРИКС+, обладающий большим количеством преимуществ, пишет польское издание Myśl Polska
.
Авторы статьи подчеркивают, что самое большое преимущество организации заключается в ее гибкости и многосторонности предлагаемых решений. Государства-члены ставят перед собой задачу не только достичь консенсуса, но и сохранить собственную свободу. Особенно ярко эта черта выделяется на фоне многолетней гегемонии США.
Именно это, указывают авторы, побудило многие государства, среди которых присутствуют и проамериканские страны, присоединиться к БРИКС. Речь идет о Египте, Эфиопии, Иране, а также ОАЭ. Одним из последних государств, выразивших свое желание стать часть организации, стала Турция, являющаяся членом НАТО.
БРИКС также придерживается принципа уважения суверенитета государств, а также невмешательства во внутренние дела даже под видом гуманитарных интервенций. Россия совместно с Китаем и Индией активно выступают против регулярного вмешательства западных стран в Иран, Ливию, Сирию, Афганистан и, конечно, Украину.
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