https://1prime.ru/20240925/briks-851772502.html

В Польше назвали причину, по которой страны выбирают БРИКС, а не Запад

В Польше назвали причину, по которой страны выбирают БРИКС, а не Запад - 25.09.2024, ПРАЙМ

В Польше назвали причину, по которой страны выбирают БРИКС, а не Запад

В условиях глобальных изменений Запад, трансатлантические и европейские институты все больше теряют свою привлекательность для других государств. Главным... | 25.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-25T14:42+0300

2024-09-25T14:42+0300

2024-09-25T14:42+0300

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МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. В условиях глобальных изменений Запад, трансатлантические и европейские институты все больше теряют свою привлекательность для других государств. Главным противовесом западному миропорядку стал БРИКС+, обладающий большим количеством преимуществ, пишет польское издание Myśl Polska.Авторы статьи подчеркивают, что самое большое преимущество организации заключается в ее гибкости и многосторонности предлагаемых решений. Государства-члены ставят перед собой задачу не только достичь консенсуса, но и сохранить собственную свободу. Особенно ярко эта черта выделяется на фоне многолетней гегемонии США.Именно это, указывают авторы, побудило многие государства, среди которых присутствуют и проамериканские страны, присоединиться к БРИКС. Речь идет о Египте, Эфиопии, Иране, а также ОАЭ. Одним из последних государств, выразивших свое желание стать часть организации, стала Турция, являющаяся членом НАТО.БРИКС также придерживается принципа уважения суверенитета государств, а также невмешательства во внутренние дела даже под видом гуманитарных интервенций. Россия совместно с Китаем и Индией активно выступают против регулярного вмешательства западных стран в Иран, Ливию, Сирию, Афганистан и, конечно, Украину.Полный текст читайте на ИноСМИ

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брикс, расширение брикс, запад, россия, польша