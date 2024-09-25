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"Коллективное помешательство". Британские политики провоцируют войну с РФ - 25.09.2024, ПРАЙМ
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"Коллективное помешательство". Британские политики провоцируют войну с РФ
"Коллективное помешательство". Британские политики провоцируют войну с РФ - 25.09.2024, ПРАЙМ
"Коллективное помешательство". Британские политики провоцируют войну с РФ
В британских политических кругах наблюдается "коллективное помешательство", так как чиновники намерены провоцировать Россию на войну, заметил политолог и... | 25.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-25T09:49+0300
2024-09-25T09:49+0300
политика
великобритания
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МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. В британских политических кругах наблюдается "коллективное помешательство", так как чиновники намерены провоцировать Россию на войну, заметил политолог и писатель Анатоль Ливен в статье для The Nation.По мнению политолога, Лондон намерен вовлечь США в конфликт, чтобы вынудить Россию реагировать соответствующим образом. Он также выразил надежду, что Вашингтон проявит сдержанность и не позволит Украине бить вглубь российской территории. Более того, он призывает администрацию Байдена не разрешать Украине использовать британские ракеты Storm Shadow."Британские публичные “дискуссии” по данному вопросу отличаются невероятной степенью бессмысленности — и это наверняка неизбежно, когда лейбористское правительство и консервативную оппозицию объединяет воинственность", - отметил он.Ливен заметил, что коллективное помешательство некоторых людей в Великобритании, которые должны предоставлять объективный анализ в интересах своего государства и народа, можно объяснить несколькими причинами. Одной из основополагающих причин является стремление британского истеблишмента играть роль великой державы. Вместо дипломатических методов, эта игра всегда принимает военную форму.Ведущие страны Глобального Юга, такие как Индия, Южная Африка и Бразилия, хотят прекратить огонь и достичь компромиссного мирного урегулирования на Украине. Если бы Великобритания решила вести себя как политическая великая держава, она могла бы поддержать такие усилия, предложенные этими странами и при условии, что они будут отвечать основным российским условиям, заключил он.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ
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великобритания, россия, война
Политика, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, РОССИЯ, война
09:49 25.09.2024
 
"Коллективное помешательство". Британские политики провоцируют войну с РФ

Политолог Ливен: британские политики провоцируют войну с Россией

© Unsplash/AXP PhotographyТауэрский мост, Лондон, Великобритания
Тауэрский мост, Лондон, Великобритания
© Unsplash/AXP Photography
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МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. В британских политических кругах наблюдается "коллективное помешательство", так как чиновники намерены провоцировать Россию на войну, заметил политолог и писатель Анатоль Ливен в статье для The Nation.
По мнению политолога, Лондон намерен вовлечь США в конфликт, чтобы вынудить Россию реагировать соответствующим образом. Он также выразил надежду, что Вашингтон проявит сдержанность и не позволит Украине бить вглубь российской территории. Более того, он призывает администрацию Байдена не разрешать Украине использовать британские ракеты Storm Shadow.
"Британские публичные “дискуссии” по данному вопросу отличаются невероятной степенью бессмысленности — и это наверняка неизбежно, когда лейбористское правительство и консервативную оппозицию объединяет воинственность", - отметил он.
Ливен заметил, что коллективное помешательство некоторых людей в Великобритании, которые должны предоставлять объективный анализ в интересах своего государства и народа, можно объяснить несколькими причинами. Одной из основополагающих причин является стремление британского истеблишмента играть роль великой державы. Вместо дипломатических методов, эта игра всегда принимает военную форму.
Ведущие страны Глобального Юга, такие как Индия, Южная Африка и Бразилия, хотят прекратить огонь и достичь компромиссного мирного урегулирования на Украине. Если бы Великобритания решила вести себя как политическая великая держава, она могла бы поддержать такие усилия, предложенные этими странами и при условии, что они будут отвечать основным российским условиям, заключил он.
Полный текст статьи читайте на ИноСМИ
#Флаг Великобритании - ПРАЙМ, 1920, 22.09.2024
В Британии сделали тревожное заявление о России
22 сентября, 09:59
 
ПолитикаВЕЛИКОБРИТАНИЯРОССИЯвойна
 
 
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