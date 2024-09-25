https://1prime.ru/20240925/chaevye-851759248.html

Россияне этим летом оставляли в кафе "на чай" гораздо чаще, заявил эксперт

Россияне этим летом оставляли в кафе "на чай" гораздо чаще, заявил эксперт - 25.09.2024, ПРАЙМ

Россияне этим летом оставляли в кафе "на чай" гораздо чаще, заявил эксперт

Россияне оставляли чаевые в ресторанах, кафе и барах летом более 10 миллионов раз, что на 18% больше, чем за аналогичный период прошлого года, причем размер... | 25.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-25T05:27+0300

2024-09-25T05:27+0300

2024-09-25T05:27+0300

ресторан

чаевые

россия

https://cdnn.1prime.ru/img/83771/06/837710668_0:135:3020:1834_1920x0_80_0_0_6d3120725dc4e3f30d5d71063524d8aa.jpg

МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Россияне оставляли чаевые в ресторанах, кафе и барах летом более 10 миллионов раз, что на 18% больше, чем за аналогичный период прошлого года, причем размер чаевых также увеличился, говорится в исследовании цифрового сервиса электронных чаевых "нетмонет", которое имеется в распоряжении РИА Новости. "Этим летом "на чай" оставляли более 10 миллионов раз, это на 18% больше, чем за летние месяцы 2023 года. Также заметна разница с другими периодами года - показатель вырос на 46% по сравнению с прошлой зимой и на 19% по сравнению с весной", - сообщили в компании, проанализировав 20 тысяч ресторанов, кафе и баров, которые использовали сервис. По данным исследования, общая сумма оставленных этим летом чаевых увеличилась на 33% относительно аналогичного периода прошлого года, а средний размер чаевых вырос на 14% и составил 369 рублей. Чаще всего благодарность за сервис в заведениях общепита оставляли в Москве, Санкт-Петербурге и Краснодарском крае. В этих же регионах зафиксировали и наиболее высокие размеры чаевых: 438 рублей в Москве, 382 рубля в Краснодарском крае и 341 рубль в Санкт-Петербурге, подсчитали аналитики. "Летний сезон традиционно приносит с собой увеличение туристического потока и активности в сфере услуг. В это время люди настроены на отдых, поэтому чаще посещают рестораны, кафе и развлекательные заведения. Мы наблюдаем рост в объеме чаевых - это означает, что гости все больше ценят качественный сервис и благодарят тех, кто обеспечивает положительный опыт", - процитировали в сообщении СЕО сервиса Игоря Феркалюка. Как выяснили аналитики, август стал месяцем, в котором гости оставили больше всего чаевых, а 24 августа - днем с самыми крупными чаевыми. Также отмечается, что чаще всего этим летом благодарность оставляли в ресторанах, реже в кафе и барах. К цифровому сервису "нетмонет" подключено более 25 тысяч клиентов, включая рестораны, кафе, бары и другие заведения гостинично-ресторанного сегмента, а также салоны красоты, студии флористики, АЗС.

https://1prime.ru/20240808/cheki-850755778.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ресторан, чаевые, россия