https://1prime.ru/20240925/chip-851760192.html

Росконгресс оценил перспективы развития рынка подкожных чипов

Росконгресс оценил перспективы развития рынка подкожных чипов - 25.09.2024, ПРАЙМ

Росконгресс оценил перспективы развития рынка подкожных чипов

Глобальный рынок подкожных чипов для людей к 2030 году превысит 2,5 миллиарда долларов, при этом данная сфера не везде регулируется законами, а официальный... | 25.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-25T06:54+0300

2024-09-25T06:54+0300

2024-09-25T06:54+0300

чипы

рынок

имплант

https://cdnn.1prime.ru/img/76824/09/768240960_0:141:1500:985_1920x0_80_0_0_5cd62658e0b89497c838509df7f54337.jpg

МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Глобальный рынок подкожных чипов для людей к 2030 году превысит 2,5 миллиарда долларов, при этом данная сфера не везде регулируется законами, а официальный запрет на "чипирование" людей без их согласия введен лишь в нескольких штатах США, говорится в исследовании Росконгресса "Слияние человека и машины: обзор рынка имплантируемых устройств", с которым ознакомилось РИА Новости. "Рынок подкожных пассивных чипов-меток демонстрирует устойчивый рост. Текущий объем продаж, по самым оптимистичным оценкам, которые предлагает исследовательская компания Boston Consulting Group (BCG), составляет около 1,5-1,7 миллиарда долларов США в год, с прогнозируемым ежегодным ростом 6-7% в ближайшие пять лет. Ожидается, что к 2030 году рынок превысит 2,5 миллиарда долларов", - говорится в докладе. Сейчас, по данным авторов, в мире ежегодно проводится 50-100 тысяч операций по вживлению подкожных чипов-меток людям, средняя стоимость процедуры составляет около 150 долларов. "Нормативно-правовая база для имплантируемых чипов RFID и NFC существенно различается в разных странах", - отмечают авторы. В большинстве стран специального регулирования вообще не существует. В частности, в США, где этот рынок развивается активнее всего, "не существует всеобъемлющего федерального постановления, касающегося имплантации человеческих чипов для немедицинского использования". Однако в ряде штатов приняты законы, запрещающие обязательное использование человеческих микрочипов без активного согласия людей. В Европейском союзе также отсутствуют специальные правила, касающиеся имплантации человеческих чипов. "Однако к любым персональным данным, собранным с помощью таких имплантатов, применяется Общее положение о защите данных", – уточняют эксперты. Нет специальных законов, которые регулировали бы эту сферу, и в Китае. "В России также отсутствует специальное законодательство, касающееся имплантации чипов в людей. В 2015 году депутаты российского парламента предложили запретить вживление идентификационных микрочипов, ссылаясь на опасения по поводу национальной безопасности, возможности контроля сознания и религиозные возражения. Хотя это предложение не стало законом, оно указывает на осторожное отношение к широкому распространению этой технологии в России", – говорится в докладе. Эксперты признают, что в России развитием технологий имплантов с элементами микроэлектроники занимаются, преимущественно, энтузиасты, а примеры вживления чипов россиянам – единичны. Так, в 2012 году Сергей Сорокин вживил себе RFID-чип, а в 2015 году московский инженер Влад Зайцев и ИТ-журналист Станислав Куприянов вшили в руку карту "Тройка". Автор книги "Форма жизни №4" Евгений Черешнев в феврале 2015 года провел эксперимент, вживив себе биочип, чтобы на собственном опыте исследовать взаимодействие человека и технологий. "Некоторые представители трансгуманистического движения предполагают, что подобные технологии могут быть использованы для создания технологически опосредованной телепатии и перенесения сознания человека в компьютер. Однако нынешний уровень технологического развития не позволяет проводить подобные трансформации и настолько расширять возможности человека", - уверены эксперты.

https://1prime.ru/20240920/chipy-851685112.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

чипы, рынок, имплант