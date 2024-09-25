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Декларацию G7 о восстановлении Украины поддержали 30 стран-членов ООН - 25.09.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Декларацию G7 о восстановлении Украины поддержали 30 стран-членов ООН
Декларацию G7 о восстановлении Украины поддержали 30 стран-членов ООН - 25.09.2024, ПРАЙМ
Декларацию G7 о восстановлении Украины поддержали 30 стран-членов ООН
Примерно 30 государств из 193 членов ООН поддержали декларацию "Большой семерки" о поддержке восстановления Украины, сказано в документе Белого дома. | 25.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-25T22:55+0300
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экономика
сша
оон
g7
декларация
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НЬЮ-ЙОРК, 25 сен - ПРАЙМ. Примерно 30 государств из 193 членов ООН поддержали декларацию "Большой семерки" о поддержке восстановления Украины, сказано в документе Белого дома. Подписание этого документа должно пройти позднее в одном из нью-йоркских отелей с участием президента США Джо Байдена. В сообщении сказано, что сегодня Байден проведет мероприятие на уровне лидеров на полях Генассамблеи ООН, чтобы запустить совместную декларацию поддержки восстановления и реконструкции Украины и объявит, что более 30 стран и ЕС "присоединились к этой исторической декларации". Из документа следует, что декларация подтверждает все старые обещания G7 по поддержке Украины. Ее подписанты останутся привержены предоставлению военной, бюджетной, гуманитарной помощи Украине и поддержке в реконструкции. Кроме того, декларация подтверждает стремление Запада сохранять в замороженном состоянии суверенные российские активы до тех пор, пока Москва "не заплатит за ущерб, нанесенный Украине". Подписанты также обязуются продолжать работу над предоставлением Украине кредита в размере 50 миллиардов долларов до конца текущего года, обещанного членами "Большой семерки" на саммите в Апулии для покрытия за счет доходов с замороженных активов РФ. С целью реализации всех указанных обязательств, каждый из подписантов будет работать над предоставлением Киеву конкретной двусторонней поддержки, согласованной в декларацией, сказано в документе. Генассамблея ООН во вторник собралась на ежегодную, 79-ю сессию. Ключевым событием данного мероприятия станет неделя высокого уровня, с 24 по 28 сентября и 30 сентября пройдут ежегодные дебаты, российскую делегацию возглавит глава МИД РФ Сергей Лавров, его выступление намечено на 28 сентября.
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сша, оон, g7, декларация, восстановление, украина
Экономика, США, ООН, G7, декларация, восстановление, УКРАИНА
22:55 25.09.2024 (обновлено: 22:56 25.09.2024)
 
Декларацию G7 о восстановлении Украины поддержали 30 стран-членов ООН

Белый дом: декларацию G7 о восстановлении Украины поддержали 30 стран ООН из 193

© Unsplash/Glib AlbovskyКиев, Украина
Киев, Украина
© Unsplash/Glib Albovsky
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НЬЮ-ЙОРК, 25 сен - ПРАЙМ. Примерно 30 государств из 193 членов ООН поддержали декларацию "Большой семерки" о поддержке восстановления Украины, сказано в документе Белого дома.
Подписание этого документа должно пройти позднее в одном из нью-йоркских отелей с участием президента США Джо Байдена.
В сообщении сказано, что сегодня Байден проведет мероприятие на уровне лидеров на полях Генассамблеи ООН, чтобы запустить совместную декларацию поддержки восстановления и реконструкции Украины и объявит, что более 30 стран и ЕС "присоединились к этой исторической декларации".
Из документа следует, что декларация подтверждает все старые обещания G7 по поддержке Украины. Ее подписанты останутся привержены предоставлению военной, бюджетной, гуманитарной помощи Украине и поддержке в реконструкции.
Кроме того, декларация подтверждает стремление Запада сохранять в замороженном состоянии суверенные российские активы до тех пор, пока Москва "не заплатит за ущерб, нанесенный Украине".
Подписанты также обязуются продолжать работу над предоставлением Украине кредита в размере 50 миллиардов долларов до конца текущего года, обещанного членами "Большой семерки" на саммите в Апулии для покрытия за счет доходов с замороженных активов РФ.
С целью реализации всех указанных обязательств, каждый из подписантов будет работать над предоставлением Киеву конкретной двусторонней поддержки, согласованной в декларацией, сказано в документе.
Генассамблея ООН во вторник собралась на ежегодную, 79-ю сессию. Ключевым событием данного мероприятия станет неделя высокого уровня, с 24 по 28 сентября и 30 сентября пройдут ежегодные дебаты, российскую делегацию возглавит глава МИД РФ Сергей Лавров, его выступление намечено на 28 сентября.
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ЭкономикаСШАООНG7декларациявосстановлениеУКРАИНА
 
 
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