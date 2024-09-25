https://1prime.ru/20240925/dvigatel-851764215.html

Эксперты объяснили, зачем ждать несколько секунд перед запуском двигателя

Эксперты объяснили, зачем ждать несколько секунд перед запуском двигателя - 25.09.2024, ПРАЙМ

Эксперты объяснили, зачем ждать несколько секунд перед запуском двигателя

После включения зажигания автомобилю необходимо "разогреться" после долгой стоянки и нахождения в выключенном состоянии, сообщает издание "Тарантас Ньюс". | 25.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-25T10:36+0300

2024-09-25T10:36+0300

2024-09-25T10:36+0300

двигатель

автомобилисты

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МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. После включения зажигания автомобилю необходимо "разогреться" после долгой стоянки и нахождения в выключенном состоянии, сообщает издание "Тарантас Ньюс".Многие современные авто включают в себя электронный блок, с которого и осуществляется управление всеми транспортными системами. При этом двигателю при запуске автомобиля отводится особая роль - он должен контролировать работу системы зажигания и топливной системы.Для обеспечения корректной работы мотора, который, используя специальные датчики, оценивает состояние деталей, необходимо подождать несколько секунд. Это поспособствует не только полноценной проверке состояния важных частей авто, но и позволит создать подходящее давление в топливной системе и обеспечить оптимальную работу ДВС.

https://1prime.ru/20240925/avto-851762720.html

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двигатель, автомобилисты