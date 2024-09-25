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Эксперты объяснили, зачем ждать несколько секунд перед запуском двигателя - 25.09.2024, ПРАЙМ
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Эксперты объяснили, зачем ждать несколько секунд перед запуском двигателя
Эксперты объяснили, зачем ждать несколько секунд перед запуском двигателя - 25.09.2024, ПРАЙМ
Эксперты объяснили, зачем ждать несколько секунд перед запуском двигателя
После включения зажигания автомобилю необходимо "разогреться" после долгой стоянки и нахождения в выключенном состоянии, сообщает издание "Тарантас Ньюс". | 25.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-25T10:36+0300
2024-09-25T10:36+0300
двигатель
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МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. После включения зажигания автомобилю необходимо "разогреться" после долгой стоянки и нахождения в выключенном состоянии, сообщает издание "Тарантас Ньюс".Многие современные авто включают в себя электронный блок, с которого и осуществляется управление всеми транспортными системами. При этом двигателю при запуске автомобиля отводится особая роль - он должен контролировать работу системы зажигания и топливной системы.Для обеспечения корректной работы мотора, который, используя специальные датчики, оценивает состояние деталей, необходимо подождать несколько секунд. Это поспособствует не только полноценной проверке состояния важных частей авто, но и позволит создать подходящее давление в топливной системе и обеспечить оптимальную работу ДВС.
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двигатель, автомобилисты
двигатель, автомобилисты
10:36 25.09.2024
 
Эксперты объяснили, зачем ждать несколько секунд перед запуском двигателя

"Тарантас Ньюс": после включения авто требуется несколько секунд, чтобы "пробудиться"

© fotolia.com / HappyAlexАвтомобили
Автомобили - ПРАЙМ, 1920, 25.09.2024
© fotolia.com / HappyAlex
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МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. После включения зажигания автомобилю необходимо "разогреться" после долгой стоянки и нахождения в выключенном состоянии, сообщает издание "Тарантас Ньюс".
Многие современные авто включают в себя электронный блок, с которого и осуществляется управление всеми транспортными системами. При этом двигателю при запуске автомобиля отводится особая роль - он должен контролировать работу системы зажигания и топливной системы.
Для обеспечения корректной работы мотора, который, используя специальные датчики, оценивает состояние деталей, необходимо подождать несколько секунд. Это поспособствует не только полноценной проверке состояния важных частей авто, но и позволит создать подходящее давление в топливной системе и обеспечить оптимальную работу ДВС.
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двигательавтомобилисты
 
 
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