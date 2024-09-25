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"АвтоВАЗ" запустил производство электромобиля e-Largus на заводе в Ижевске

"АвтоВАЗ" запустил производство электромобиля e-Largus на заводе в Ижевске - 25.09.2024, ПРАЙМ

"АвтоВАЗ" запустил производство электромобиля e-Largus на заводе в Ижевске

Российский автопроизводитель "АвтоВАЗ" запустил производство электромобилей e-Largus на заводе в Ижевске, передает корреспондент РИА Новости с церемонии... | 25.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-25T11:33+0300

2024-09-25T11:33+0300

2024-09-25T11:51+0300

россия

автоваз

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ИЖЕВСК, 25 сен - ПРАЙМ. Российский автопроизводитель "АвтоВАЗ" запустил производство электромобилей e-Largus на заводе в Ижевске, передает корреспондент РИА Новости с церемонии запуска. "Я благодарен команде "АвтоВАЗа" и команде Lada Ижевск за проделанный труд по созданию этого автомобиля и постановке его на промышленное производство. Всего до конца текущего года мы планируем произвести несколько десятков автомобилей, а дальнейшие объемы производства будут целиком и полностью зависеть от спроса на электромобили, развития зарядной инфраструктуры в регионах и фокусировки мер государственного стимулирования на поддержке покупателей по-настоящему локализованных электромобилей", - отметил президент "АвтоВАЗf" Максим Соколов. Пятиместный Largus универсал будет иметь запас хода 400 километров. Кроме того, он адаптирован для российских условий, поэтому климатические особенности страны для него не являются проблемой. В апреле текущего года автопроизводитель сообщал относительно электрической версии Largus, что уже на первом этапе производства доля компонентов российского происхождения в этом автомобиле превысит 50%. Lada e-Largus – это первый российский электромобиль с отечественной батареей глубокой локализации. Планируется, что в семействе электромобилей e-Largus будут пассажирские и коммерческие универсалы, которые в свою очередь будут иметь модификации с разными батареями и разной грузоподъемностью. Настройки силового агрегата обеспечат максимальную скорость в 145 километров в час (ограничено электроникой), а также разгон до 100 километров в час за менее чем 10 секунд. Запас хода пассажирского электромобиля составит 420 километров, грузопассажирского – от 320 километров, в зависимости от модификации.Электромобиль e-Largus получил отличительные черты на решетке переднего бампера: чуть правее названия будет располагаться серебристый квадрат с синей буквой "е".Кроме того, молдинг на решетке также будет синего цвета. В "АвтоВАЗе" пояснили, что это символизирует экологически чистую энергию. Также опционально предусмотрены оригинальные литые диски колес, разработанные специально для Lada e-Largus. Промышленный выпуск электромобилей e-Largus начался на заводе в Ижевске 25 сентября. Lada e-Largus – это первый российский электромобиль с отечественной батареей глубокой локализации.Локализация автомобиля составляет более 50%. В семействе Lada e-Largus предусмотрены две основные модификации – пятиместный пассажирский универсал и грузопассажирский фургон. Запас хода пассажирской версии составит 420 км. Запас хода коммерческих фургонов зависит от версии: с одной тяговой батареей, с максимальной грузоподъемностью 490 кг и запасом хода до 320 км; с двумя тяговыми батареями, с максимальной грузоподъёмностью 380 кг и запасом хода до 400 км.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, автоваз