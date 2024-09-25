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"АвтоВАЗ" назвал цену новой Lada e-Largus

"АвтоВАЗ" назвал цену новой Lada e-Largus - 25.09.2024, ПРАЙМ

"АвтоВАЗ" назвал цену новой Lada e-Largus

Стоимость автомобиля Lada e-Largus с учетом субсидии для покупателей электромобилей составит от 2,99 миллиона рублей за базовую комплектацию, сообщил... | 25.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-25T11:46+0300

2024-09-25T11:46+0300

2024-09-25T11:46+0300

россия

lada

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ИЖЕВСК, 25 сен - ПРАЙМ. Стоимость автомобиля Lada e-Largus с учетом субсидии для покупателей электромобилей составит от 2,99 миллиона рублей за базовую комплектацию, сообщил журналистам президент "АвтоВАЗа" Максим Соколов. "Стоимость Lada e-Largus – от 2 990 000 рублей (за базовую комплектацию фургона) с учетом субсидии для покупателей электромобилей", - сказал он. В "АвтоВАЗе" добавили, что информация о старте продаж будет опубликована дополнительно. Промышленный выпуск электромобилей e-Largus начался на заводе в Ижевске 25 сентября. Lada e-Largus – это первый российский электромобиль с отечественной батареей глубокой локализации. Локализация автомобиля составляет более 50%. В семействе Lada e-Largus две основные модификации – пятиместный пассажирский универсал и грузопассажирский фургон. Запас хода пассажирской версии составит 420 км. Запас хода коммерческих фургонов зависит от версии: с одной тяговой батареей, с максимальной грузоподъемностью 490 кг и запасом хода до 320 км; с двумя тяговыми батареями, с максимальной грузоподъёмностью 380 кг и запасом хода до 400 км.

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