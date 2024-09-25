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Путин заявил о росте российского несырьевого экспорта на пять процентов

Путин заявил о росте российского несырьевого экспорта на пять процентов - 25.09.2024, ПРАЙМ

Путин заявил о росте российского несырьевого экспорта на пять процентов

Несырьевой неэнергетический экспорт России за семь месяцев 2024 года увеличился на 5%, до 89,8 миллиарда долларов. Об этом сообщил в ходе заседания президиума... | 25.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-25T15:31+0300

2024-09-25T15:31+0300

2024-09-25T15:58+0300

экономика

россия

владимир путин

несырьевой экспорт

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МОСКВА, 25 сен — ПРАЙМ. Несырьевой неэнергетический экспорт России за семь месяцев 2024 года увеличился на 5%, до 89,8 миллиарда долларов. Об этом сообщил в ходе заседания президиума Госсовета по вопросу развития экспорта президент РФ Владимир Путин.Глава государств напомнил, что в послании Федеральному собранию, а затем и в указе о национальных целях развития был поставлен ориентир — к 2030 году увеличить несырьевой неэнергетический экспорт как минимум на две трети по сравнению с 2023 годом.По словам Путина, текущие показатели роста несырьевого неэнергетического экспорта — не предел для России. Он отметил, что несырьевой экспорт РФ с 2021 по 2023 год вырос более чем в четыре раза."Это, конечно, далеко не предел для нас, это еще, на самом деле, не так уж и много", — сказал он.Российский лидер добавил, что затраты экспортеров РФ на перевалку продукции выросли в течение последних лет, подорожал фрахт судов, страховка и так далее. По словам президента РФ, очевидно, это прямое влияние на цену, а, значит, и на конкурентноспособность отечественной продукции за рубежом, и нужно бороться с логистическими барьерами для российского экспорта.

https://1prime.ru/20240925/natsproekt-851775200.html

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россия, владимир путин, несырьевой экспорт