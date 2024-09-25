https://1prime.ru/20240925/elektroenergiya-851783166.html
Выработка электроэнергии в России на 1,5 процента
Выработка электроэнергии в России на 1,5 процента - 25.09.2024, ПРАЙМ
Выработка электроэнергии в России на 1,5 процента
Выработка электроэнергии в РФ в августе снизилась на 1,5% по сравнению с июлем, за январь-август - увеличилась на 3,3% по сравнению с аналогичным периодом... | 25.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-25T19:24+0300
2024-09-25T19:24+0300
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МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Выработка электроэнергии в РФ в августе снизилась на 1,5% по сравнению с июлем, за январь-август - увеличилась на 3,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 795 миллиардов кВт.ч, следует из материалов Росстата. Ведомство не указывает абсолютные показатели за август. Отмечается, что тепловые электростанции в январе-августе увеличили выработку электроэнергии на 3,1% в годовом выражении - до 504 миллиардов кВт.ч. В августе выработка ТЭС выросла на 0,5% в годовом выражении и снизилась на 2,2% по сравнению с июлем. Гидроэлектростанции за восемь месяцев произвели 147 миллиардов кВт.ч электроэнергии - на 10,4% больше, чем год назад. В августе выработка ГЭС снизилась на 0,7% в годовом выражении и на 2,8% в месячном. Генерация электричества на АЭС за январь-август снизилась на 2,4% - до 139 миллиардов кВт.ч. При этом в августе она снизилась на 1,2% в годовом выражении и выросла на 2,2% по сравнению с июлем.
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россия, росстат, производство электроэнергии
Энергетика, РОССИЯ, Росстат, производство электроэнергии
Выработка электроэнергии в России на 1,5 процента
Росстат: выработка электроэнергии в стране в августе снизилась на 1,5% к июлю
МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Выработка электроэнергии в РФ в августе снизилась на 1,5% по сравнению с июлем, за январь-август - увеличилась на 3,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 795 миллиардов кВт.ч, следует из материалов Росстата.
Ведомство не указывает абсолютные показатели за август.
Отмечается, что тепловые электростанции в январе-августе увеличили выработку электроэнергии на 3,1% в годовом выражении - до 504 миллиардов кВт.ч. В августе выработка ТЭС выросла на 0,5% в годовом выражении и снизилась на 2,2% по сравнению с июлем.
Гидроэлектростанции за восемь месяцев произвели 147 миллиардов кВт.ч электроэнергии - на 10,4% больше, чем год назад. В августе выработка ГЭС снизилась на 0,7% в годовом выражении и на 2,8% в месячном.
Генерация электричества на АЭС за январь-август снизилась на 2,4% - до 139 миллиардов кВт.ч. При этом в августе она снизилась на 1,2% в годовом выражении и выросла на 2,2% по сравнению с июлем.
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