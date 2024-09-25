Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Выработка электроэнергии в России на 1,5 процента - 25.09.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20240925/elektroenergiya-851783166.html
Выработка электроэнергии в России на 1,5 процента
Выработка электроэнергии в России на 1,5 процента - 25.09.2024, ПРАЙМ
Выработка электроэнергии в России на 1,5 процента
Выработка электроэнергии в РФ в августе снизилась на 1,5% по сравнению с июлем, за январь-август - увеличилась на 3,3% по сравнению с аналогичным периодом... | 25.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-25T19:24+0300
2024-09-25T19:24+0300
энергетика
россия
росстат
производство электроэнергии
https://cdnn.1prime.ru/img/83486/44/834864433_0:102:3281:1947_1920x0_80_0_0_cebcf62c987ccc9ba888410a9b6cd0c3.jpg
МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Выработка электроэнергии в РФ в августе снизилась на 1,5% по сравнению с июлем, за январь-август - увеличилась на 3,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 795 миллиардов кВт.ч, следует из материалов Росстата. Ведомство не указывает абсолютные показатели за август. Отмечается, что тепловые электростанции в январе-августе увеличили выработку электроэнергии на 3,1% в годовом выражении - до 504 миллиардов кВт.ч. В августе выработка ТЭС выросла на 0,5% в годовом выражении и снизилась на 2,2% по сравнению с июлем. Гидроэлектростанции за восемь месяцев произвели 147 миллиардов кВт.ч электроэнергии - на 10,4% больше, чем год назад. В августе выработка ГЭС снизилась на 0,7% в годовом выражении и на 2,8% в месячном. Генерация электричества на АЭС за январь-август снизилась на 2,4% - до 139 миллиардов кВт.ч. При этом в августе она снизилась на 1,2% в годовом выражении и выросла на 2,2% по сравнению с июлем.
https://1prime.ru/20240911/elektrichestvo-851496685.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83486/44/834864433_274:0:3005:2048_1920x0_80_0_0_b26603a183d79e215bcc9013128f8748.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, росстат, производство электроэнергии
Энергетика, РОССИЯ, Росстат, производство электроэнергии
19:24 25.09.2024
 
Выработка электроэнергии в России на 1,5 процента

Росстат: выработка электроэнергии в стране в августе снизилась на 1,5% к июлю

© РИА Новости . Евгений Переверзев | Перейти в медиабанкОпоры ЛЭП
Опоры ЛЭП - ПРАЙМ, 1920, 25.09.2024
© РИА Новости . Евгений Переверзев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Выработка электроэнергии в РФ в августе снизилась на 1,5% по сравнению с июлем, за январь-август - увеличилась на 3,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 795 миллиардов кВт.ч, следует из материалов Росстата.
Ведомство не указывает абсолютные показатели за август.
Отмечается, что тепловые электростанции в январе-августе увеличили выработку электроэнергии на 3,1% в годовом выражении - до 504 миллиардов кВт.ч. В августе выработка ТЭС выросла на 0,5% в годовом выражении и снизилась на 2,2% по сравнению с июлем.
Гидроэлектростанции за восемь месяцев произвели 147 миллиардов кВт.ч электроэнергии - на 10,4% больше, чем год назад. В августе выработка ГЭС снизилась на 0,7% в годовом выражении и на 2,8% в месячном.
Генерация электричества на АЭС за январь-август снизилась на 2,4% - до 139 миллиардов кВт.ч. При этом в августе она снизилась на 1,2% в годовом выражении и выросла на 2,2% по сравнению с июлем.
Трансформаторная площадка ТЭЦ в Санкт-Петербурге - ПРАЙМ, 1920, 11.09.2024
В "Интер РАО" спрогнозировали объем поставок электроэнергии из РФ в Китай
11 сентября, 11:14
 
ЭнергетикаРОССИЯРосстатпроизводство электроэнергии
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала