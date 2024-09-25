https://1prime.ru/20240925/evro-851780610.html

Курс евро к доллару достиг максимума с конца июля прошлого года

Курс евро к доллару достиг максимума с конца июля прошлого года - 25.09.2024, ПРАЙМ

Курс евро к доллару достиг максимума с конца июля прошлого года

Курс евро по отношению к доллару слабо снижается в среду вечером, при этом ранее показатель достигал максимума с конца июля 2023 года, свидетельствуют данные... | 25.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-25T18:19+0300

2024-09-25T18:19+0300

2024-09-25T18:20+0300

экономика

биржевые торги

курсы валют

евро

доллар

https://cdnn.1prime.ru/img/84145/97/841459795_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_3d2e0bce701d7c61345d1e280cac9692.jpg

МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Курс евро по отношению к доллару слабо снижается в среду вечером, при этом ранее показатель достигал максимума с конца июля 2023 года, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 18.12 мск курс евро к доллару снижался до 1,1166 доллара с 1,118 доллара за евро на прошлом закрытии. Ранее в среду показатель достигал 1,1214 доллара, что является максимальным значением с 20 июля 2023 года. Курс доллара к иене на 18.12 мск рос до 144,38 иены со 143,21 иены за доллар с уровня прошлого закрытия. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) поднимался на 0,11%, до 100,58 пункта. В среду трейдеры также оценивали данные по американскому рынку недвижимости. Продажи новых домов в США в августе сократились на 4,7% по сравнению с пересмотренным значением июля - до 716 тысяч. Аналитики ждали показатель на уровне 700 тысяч. В четверг будет опубликована окончательная оценка квартального роста экономики США. Промежуточная оценка показала, что американская экономика в прошлом квартале увеличилась на 3% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами). Первая оценка предполагала рост на 2,8% в пересчете на год.

https://1prime.ru/20240925/valyuta-851779852.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

биржевые торги, курсы валют, евро, доллар