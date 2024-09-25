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ФАС возбудила новое дело в отношении Альфа-банка

ФАС возбудила новое дело в отношении Альфа-банка - 25.09.2024, ПРАЙМ

ФАС возбудила новое дело в отношении Альфа-банка

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело в отношении Альфа-банка по признакам нарушений в рекламе счета для бизнеса, сообщило ведомство. | 25.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-25T10:32+0300

2024-09-25T10:32+0300

2024-09-25T10:32+0300

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МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело в отношении Альфа-банка по признакам нарушений в рекламе счета для бизнеса, сообщило ведомство. "ФАС признала ненадлежащей рекламу счета для бизнеса АО "Альфа-банк". Банк не указывал существенные условия финансовых услуг... служба возбудила дело в отношении банка и признала рекламу ненадлежащей", - сказано в сообщении. Указывается, что в службу обращались граждане с претензиями к рекламе Альфа-банка, которая распространялась в Московском метрополитене. В рекламе утверждалось, что платежи и переводы для бизнеса составляют ноль рублей. Однако на официальном сайте банка было указано, что такие условия действуют только для "клиентов с подпиской", а лимит на бесплатные переводы и платежи физическим лицам составляет 10 миллионов рублей в месяц, отмечается в сообщении. Такие действия кредитной организации могут вводить потребителей в заблуждение и содержат признаки нарушения закона о рекламе, добавили в ведомстве. Ранее служба возбудила в отношении банка дела, подозревая в нарушении в рекламе программы лояльности, кредита, кредитной и дебетовой карт, а также за указание в рекламе недостоверных, по её мнению, сведений о комиссии за эквайринг.

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