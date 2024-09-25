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Эксперт назвал наиболее перспективные направления для инвестиций

Эксперт назвал наиболее перспективные направления для инвестиций - 25.09.2024, ПРАЙМ

Эксперт назвал наиболее перспективные направления для инвестиций

IT–компании и растущие компании финансового сектора в данный момент наиболее перспективны для инвестиций, рассказал на пресс-конференции аналитик финансовых... | 25.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-25T17:14+0300

2024-09-25T17:14+0300

2024-09-25T17:14+0300

экономика

россия

финансы

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МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. IT–компании и растущие компании финансового сектора в данный момент наиболее перспективны для инвестиций, рассказал на пресс-конференции аналитик финансовых рынков сервиса "Газпромбанк Инвестиции" Андрей Стратичук. "Банк России с помощью ужесточения денежно-кредитной политики намерен охладить разогревающуюся экономику. В этих не самых благоприятных условиях частным инвесторам важно найти компании, которые могут показывать высокие результаты в условиях искусственного замедления экономики и жесткой монетарной политики", - сказал он. "На наш взгляд, перспективными могут выступить два ключевых сектора. Первый — это сектор IT-компаний, где около половины компаний демонстрируют высокие темпы роста выручки и прибыли. Второй сектор, который нам интересен, — это финансы, но здесь мы выделяем наиболее растущие компании", - заявил эксперт. "Также мы смотрим на сектор золотодобытчиков", - добавил он. Золото является традиционным активом-убежищем в периоды глобальной нестабильности. В этом году цена на золото побила уже несколько исторических рекордов. Если в начале года она составляла около 2050 долларов за тройскую унцию, то сейчас золото торгуется уже в районе 2660 долларов. В среду утром котировки поднимались почти до 2700 долларов. В то же время к нефтяным и в целом сырьевым компаниям инвесторам сейчас стоит относиться с большой осторожностью, предупредил эксперт. "Во-первых, риск рецессии по-прежнему сохраняется. Во-вторых, на мировых рынках уже заметны просадки котировок на ключевые ресурсы. Например, сейчас Китай выступает не крупнейшим потребителем, а наоборот, экспортером стали, что приводит к снижению цен на мировых рынках и растущим рискам для российских металлургов", - пояснил он. "Аналогичная ситуация может произойти и на рынке нефти: котировки на черное золото уже отскочили от средних максимумов года, а нефть Brent торгуется чуть выше отметки в 70 долларов за баррель", - добавил Стратичук.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, финансы