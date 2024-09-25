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СМИ: неизвестный отправил премьеру Словакии Фицо конверт с пулей - 25.09.2024, ПРАЙМ
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СМИ: неизвестный отправил премьеру Словакии Фицо конверт с пулей
СМИ: неизвестный отправил премьеру Словакии Фицо конверт с пулей - 25.09.2024, ПРАЙМ
СМИ: неизвестный отправил премьеру Словакии Фицо конверт с пулей
В канцелярию правительства Словакии неизвестный направил конверт с пулей, прадназначавшейся для премьера страны Роберта Фицо. Об этом сообщает издание Plus 7... | 25.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-25T13:37+0300
2024-09-25T13:37+0300
политика
роберт фицо
словакия
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БРАТИСЛАВА, 25 сен - ПРАЙМ. В канцелярию правительства Словакии неизвестный направил конверт с пулей, прадназначавшейся для премьера страны Роберта Фицо. Об этом сообщает издание Plus 7 dní."Во время проверки почты, предназначенной премьеру Роберту Фицо, сотрудники &lt;…&gt; наткнулись на конверт, который привлек их внимание. Проверка рентгеном показала, что внутри находится патрон", — сказано в публикации.Покушение на Роберта Фицо произошло 15 мая в ходе выездного заседания кабмина, после которого премьер был ранен. В него несколько раз выстрелил 71-летний Юрай Цинтула.По данным МВД, нападавший был политически мотивирован и выражал несогласие с действиями кабинета министров, включая прекращение поставок оружия на Украину. Он также высказывался против отправки военных на территорию Украины.
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роберт фицо, словакия
Политика, Роберт Фицо, СЛОВАКИЯ
13:37 25.09.2024
 
СМИ: неизвестный отправил премьеру Словакии Фицо конверт с пулей

Plus 7 dní: премьер-министру Словакии Роберту Фицо прислали конверт с пулей

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкПремьер-министр Словакии Роберт Фицо
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо - ПРАЙМ, 1920, 25.09.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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БРАТИСЛАВА, 25 сен - ПРАЙМ. В канцелярию правительства Словакии неизвестный направил конверт с пулей, прадназначавшейся для премьера страны Роберта Фицо. Об этом сообщает издание Plus 7 dní.
"Во время проверки почты, предназначенной премьеру Роберту Фицо, сотрудники <…> наткнулись на конверт, который привлек их внимание. Проверка рентгеном показала, что внутри находится патрон", — сказано в публикации.
Покушение на Роберта Фицо произошло 15 мая в ходе выездного заседания кабмина, после которого премьер был ранен. В него несколько раз выстрелил 71-летний Юрай Цинтула.
По данным МВД, нападавший был политически мотивирован и выражал несогласие с действиями кабинета министров, включая прекращение поставок оружия на Украину. Он также высказывался против отправки военных на территорию Украины.
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