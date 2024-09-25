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СМИ: неизвестный отправил премьеру Словакии Фицо конверт с пулей

СМИ: неизвестный отправил премьеру Словакии Фицо конверт с пулей - 25.09.2024, ПРАЙМ

СМИ: неизвестный отправил премьеру Словакии Фицо конверт с пулей

В канцелярию правительства Словакии неизвестный направил конверт с пулей, прадназначавшейся для премьера страны Роберта Фицо. Об этом сообщает издание Plus 7... | 25.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-25T13:37+0300

2024-09-25T13:37+0300

2024-09-25T13:37+0300

политика

роберт фицо

словакия

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БРАТИСЛАВА, 25 сен - ПРАЙМ. В канцелярию правительства Словакии неизвестный направил конверт с пулей, прадназначавшейся для премьера страны Роберта Фицо. Об этом сообщает издание Plus 7 dní."Во время проверки почты, предназначенной премьеру Роберту Фицо, сотрудники <…> наткнулись на конверт, который привлек их внимание. Проверка рентгеном показала, что внутри находится патрон", — сказано в публикации.Покушение на Роберта Фицо произошло 15 мая в ходе выездного заседания кабмина, после которого премьер был ранен. В него несколько раз выстрелил 71-летний Юрай Цинтула.По данным МВД, нападавший был политически мотивирован и выражал несогласие с действиями кабинета министров, включая прекращение поставок оружия на Украину. Он также высказывался против отправки военных на территорию Украины.

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роберт фицо, словакия