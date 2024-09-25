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ФТС зафиксировала рост числа товаров с нарушениями

ФТС зафиксировала рост числа товаров с нарушениями - 25.09.2024, ПРАЙМ

ФТС зафиксировала рост числа товаров с нарушениями

Таможенные органы за январь-август 2024 года задержали 66,7 тысячи тонн товаров с нарушениями - на 13% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года; среди... | 25.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-25T15:40+0300

2024-09-25T15:40+0300

2024-09-25T15:40+0300

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МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Таможенные органы за январь-август 2024 года задержали 66,7 тысячи тонн товаров с нарушениями - на 13% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года; среди этих товаров – контрафакт, немаркированные, санкционные и другие товары, сообщила Федеральная таможенная служба (ФТС) России. "За 8 месяцев текущего года мобильными группами ФТС России выявлено 5,3 тысячи транспортных средств, перевозивших с нарушением законодательства 66,7 тысячи тонн товаров", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства. Как уточнили РИА Новости в ФТС, это на 13% больше показателя в аналогичном периоде прошлого года (59,1 тысяча тонн). "Это 21,2 тысячи тонн контрафакта, 5 тысяч тонн немаркированных товаров, 1,2 тысячи тонн "санкционки" и 1,7 тысячи тонн товаров изъятия. Также изъято 222 тонны алкоголя, 8,1 тысячи тонн древесины, 1,7 тысячи тонн оборудования и 6,3 миллиона пачек сигарет", - поясняет ведомство. В ФТС отметили, что те товары, которые не представляют вреда здоровью, передаются таможенными органами на нужды СВО и в гуманитарные организации. Так, в 2024 году в Минобороны передано 28 тысяч единиц товаров весом 200 тонн. В ведомстве отметили повышение точности выбора объектов таможенного контроля после выпуска товаров, в том числе за счет использования информационных технологий. "О повышении эффективности проводимых проверок свидетельствует увеличение суммы довзысканных денежных средств на 83% по сравнению с показателями 2023 года", - отмечается в сообщении. По результатам таможенного контроля после выпуска товаров за 8 месяцев выявлены нарушения на сумму чуть более 40 миллиардов рублей. Это на 78% больше, чем за аналогичный период прошлого года (23,2 миллиарда рублей). "Кроме того, в бюджет дополнительно перечислено 33,1 миллиарда рублей, что на 83% превышает показатели прошлого года (18,1 миллиарда рублей)", - добавили в ФТС.

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россия, фтс россии, импорт, нарушения