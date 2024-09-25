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В Казахстане отметили значительный рост транзита российского газа - 25.09.2024, ПРАЙМ
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В Казахстане отметили значительный рост транзита российского газа
В Казахстане отметили значительный рост транзита российского газа - 25.09.2024, ПРАЙМ
В Казахстане отметили значительный рост транзита российского газа
Транзит российского газа через территорию Казахстана значительно увеличился по сравнению с прошлым годом, сообщает в среду министерство энергетики Казахстана. | 25.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-25T11:49+0300
2024-09-25T11:49+0300
энергетика
россия
казахстан
газ
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АСТАНА, 25 сен - ПРАЙМ. Транзит российского газа через территорию Казахстана значительно увеличился по сравнению с прошлым годом, сообщает в среду министерство энергетики Казахстана. "По итогам 2023 года транзит российского газа через территорию Республики Казахстан составил 1,28 миллиарда кубических метров, за январь–август 2024 года транзит составил 3,473 миллиарда кубических метров", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
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россия, казахстан, газ
Энергетика, РОССИЯ, КАЗАХСТАН, Газ
11:49 25.09.2024
 
В Казахстане отметили значительный рост транзита российского газа

Минэнего Казахстана: транзит газа из РФ через Республику значительно увеличился

© Фото : ПАО «Газпром»Газопровод «Сила Сибири»
Газопровод «Сила Сибири» - ПРАЙМ, 1920, 25.09.2024
© Фото : ПАО «Газпром»
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АСТАНА, 25 сен - ПРАЙМ. Транзит российского газа через территорию Казахстана значительно увеличился по сравнению с прошлым годом, сообщает в среду министерство энергетики Казахстана.
"По итогам 2023 года транзит российского газа через территорию Республики Казахстан составил 1,28 миллиарда кубических метров, за январь–август 2024 года транзит составил 3,473 миллиарда кубических метров", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
 
ЭнергетикаРОССИЯКАЗАХСТАНГаз
 
 
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