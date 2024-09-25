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В Казахстане отметили значительный рост транзита российского газа

В Казахстане отметили значительный рост транзита российского газа - 25.09.2024, ПРАЙМ

В Казахстане отметили значительный рост транзита российского газа

Транзит российского газа через территорию Казахстана значительно увеличился по сравнению с прошлым годом, сообщает в среду министерство энергетики Казахстана. | 25.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-25T11:49+0300

2024-09-25T11:49+0300

2024-09-25T11:49+0300

энергетика

россия

казахстан

газ

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АСТАНА, 25 сен - ПРАЙМ. Транзит российского газа через территорию Казахстана значительно увеличился по сравнению с прошлым годом, сообщает в среду министерство энергетики Казахстана. "По итогам 2023 года транзит российского газа через территорию Республики Казахстан составил 1,28 миллиарда кубических метров, за январь–август 2024 года транзит составил 3,473 миллиарда кубических метров", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

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россия, казахстан, газ