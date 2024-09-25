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Россия нарастила добычу газа за восемь месяцев на 10,7 процента

Россия нарастила добычу газа за восемь месяцев на 10,7 процента - 25.09.2024, ПРАЙМ

Россия нарастила добычу газа за восемь месяцев на 10,7 процента

Добыча природного газа в России в январе-августе 2024 года выросла на 10,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 377 миллиардов кубометров,... | 25.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-25T21:17+0300

2024-09-25T21:17+0300

2024-09-25T21:21+0300

энергетика

россия

добыча газа в россии

газ

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МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Добыча природного газа в России в январе-августе 2024 года выросла на 10,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 377 миллиардов кубометров, свидетельствуют данные Росстата. В августе добыча горючего природного газа (газа естественного) увеличилась на 6,1% в месячном выражении после роста на 7,4% в июле. До этого она снижалась три месяца подряд. При этом к августу прошлого года показатель вырос сразу на 12%. Добыча попутного нефтяного газа за восемь месяцев продемонстрировала рост на 2,9% – до 71,1 миллиарда кубометров. В августе по сравнению с июлем она снизились на 1,1%, а по сравнению с августом прошлого года – увеличилась на 0,5%. Таким образом, добыча горючего природного и попутного газа в январе-августе составила 448,1 миллиарда кубометров. Годом ранее этот показатель составлял 411,2 миллиарда кубометров. Рост, таким образом, составил 9%. По данным Росстата, по итогам 2023 года Россия снизила добычу природного газа на 7,5% - до 533 миллиардов кубометров, а попутного нефтяного газа – увеличила на 4,3%, до 105 миллиардов кубометров. Суммарная же добыча газа составила 638 миллиардов кубометров.

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