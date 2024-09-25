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ГД в I чтении продлила обнуление страховых взносов для морских компаний
ГД в I чтении продлила обнуление страховых взносов для морских компаний - 25.09.2024, ПРАЙМ
ГД в I чтении продлила обнуление страховых взносов для морских компаний
Госдума приняла в первом чтении законопроект о продлении на 10 лет - до 2038 года нулевого тарифа страховых взносов для компаний, которые осуществляют выплаты... | 25.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-25T13:11+0300
2024-09-25T13:11+0300
2024-09-25T13:11+0300
россия
госдума
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МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Госдума приняла в первом чтении законопроект о продлении на 10 лет - до 2038 года нулевого тарифа страховых взносов для компаний, которые осуществляют выплаты морякам судов, зарегистрированных в Российском международном реестре судов (РМРС). Документ внесен правительством РФ. Он продлевает действие нулевых страховых взносов для плательщиков, которые выплачивают зарплату и иные вознаграждения за исполнение трудовых обязанностей членам экипажей судов, зарегистрированных в РМРС. Исключением являются суда, используемые для хранения и перевалки нефти, нефтепродуктов и СПГ в морских портах РФ. Действующее законодательство предусматривает для таких плательщиков нулевой тариф страховых взносов до конца 2027 года. Законопроект вносит в Налоговый кодекс изменение, которое продлевает действие нулевого тарифа до конца 2037 года, то есть на 10 лет. Согласно пояснительной записке, это позволит создать благоприятные условия для развития российского транспортного флота и гражданского судостроения. Госдума также приняла в первом чтении законопроект, вносящий сопутствующие изменения в закон об обязательном пенсионном страховании. Исходя из финансово-экономического обоснования к законопроектам, в период с 2027 по 2037 год прогнозируются недополученные доходы бюджетов государственных внебюджетных фондов РФ в размере 13,7 миллиарда рублей. Предполагается, что они будут компенсироваться за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета. Как пояснял в июле премьер-министр Михаил Мишустин, в результате продления нулевого тарифа страховых взносов у морских транспортных компаний останется дополнительно около 14 миллиардов рублей, что укрепит их экономические возможности, в том числе в отношении выплаты зарплаты. Это поможет увеличить долю судов под флагом РФ в мировом торговом флоте. Благодаря действующей мере количество зарегистрированных в РМРС судов выросло почти в 2,5 раза, а численность плавсостава превысила 16 тысяч человек, отмечал премьер.
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россия, госдума
ГД в I чтении продлила обнуление страховых взносов для морских компаний
ГД в I чтении продлевает обнуление страховых взносов для морских компаний
МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Госдума приняла в первом чтении законопроект о продлении на 10 лет - до 2038 года нулевого тарифа страховых взносов для компаний, которые осуществляют выплаты морякам судов, зарегистрированных в Российском международном реестре судов (РМРС).
Документ внесен правительством РФ. Он продлевает действие нулевых страховых взносов для плательщиков, которые выплачивают зарплату и иные вознаграждения за исполнение трудовых обязанностей членам экипажей судов, зарегистрированных в РМРС. Исключением являются суда, используемые для хранения и перевалки нефти, нефтепродуктов и СПГ в морских портах РФ.
Действующее законодательство предусматривает для таких плательщиков нулевой тариф страховых взносов до конца 2027 года. Законопроект вносит в Налоговый кодекс изменение, которое продлевает действие нулевого тарифа до конца 2037 года, то есть на 10 лет. Согласно пояснительной записке, это позволит создать благоприятные условия для развития российского транспортного флота и гражданского судостроения.
Госдума также приняла в первом чтении законопроект, вносящий сопутствующие изменения в закон об обязательном пенсионном страховании.
Исходя из финансово-экономического обоснования к законопроектам, в период с 2027 по 2037 год прогнозируются недополученные доходы бюджетов государственных внебюджетных фондов РФ в размере 13,7 миллиарда рублей. Предполагается, что они будут компенсироваться за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета.
Как пояснял в июле премьер-министр Михаил Мишустин, в результате продления нулевого тарифа страховых взносов у морских транспортных компаний останется дополнительно около 14 миллиардов рублей, что укрепит их экономические возможности, в том числе в отношении выплаты зарплаты. Это поможет увеличить долю судов под флагом РФ в мировом торговом флоте. Благодаря действующей мере количество зарегистрированных в РМРС судов выросло почти в 2,5 раза, а численность плавсостава превысила 16 тысяч человек, отмечал премьер.