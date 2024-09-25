https://1prime.ru/20240925/gosduma-851769197.html

ГД в I чтении продлила обнуление страховых взносов для морских компаний

ГД в I чтении продлила обнуление страховых взносов для морских компаний - 25.09.2024, ПРАЙМ

ГД в I чтении продлила обнуление страховых взносов для морских компаний

Госдума приняла в первом чтении законопроект о продлении на 10 лет - до 2038 года нулевого тарифа страховых взносов для компаний, которые осуществляют выплаты... | 25.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-25T13:11+0300

2024-09-25T13:11+0300

2024-09-25T13:11+0300

россия

госдума

https://cdnn.1prime.ru/img/84016/98/840169828_0:19:3572:2028_1920x0_80_0_0_0a5527570c650314c240b979861eff9c.jpg

МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Госдума приняла в первом чтении законопроект о продлении на 10 лет - до 2038 года нулевого тарифа страховых взносов для компаний, которые осуществляют выплаты морякам судов, зарегистрированных в Российском международном реестре судов (РМРС). Документ внесен правительством РФ. Он продлевает действие нулевых страховых взносов для плательщиков, которые выплачивают зарплату и иные вознаграждения за исполнение трудовых обязанностей членам экипажей судов, зарегистрированных в РМРС. Исключением являются суда, используемые для хранения и перевалки нефти, нефтепродуктов и СПГ в морских портах РФ. Действующее законодательство предусматривает для таких плательщиков нулевой тариф страховых взносов до конца 2027 года. Законопроект вносит в Налоговый кодекс изменение, которое продлевает действие нулевого тарифа до конца 2037 года, то есть на 10 лет. Согласно пояснительной записке, это позволит создать благоприятные условия для развития российского транспортного флота и гражданского судостроения. Госдума также приняла в первом чтении законопроект, вносящий сопутствующие изменения в закон об обязательном пенсионном страховании. Исходя из финансово-экономического обоснования к законопроектам, в период с 2027 по 2037 год прогнозируются недополученные доходы бюджетов государственных внебюджетных фондов РФ в размере 13,7 миллиарда рублей. Предполагается, что они будут компенсироваться за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета. Как пояснял в июле премьер-министр Михаил Мишустин, в результате продления нулевого тарифа страховых взносов у морских транспортных компаний останется дополнительно около 14 миллиардов рублей, что укрепит их экономические возможности, в том числе в отношении выплаты зарплаты. Это поможет увеличить долю судов под флагом РФ в мировом торговом флоте. Благодаря действующей мере количество зарегистрированных в РМРС судов выросло почти в 2,5 раза, а численность плавсостава превысила 16 тысяч человек, отмечал премьер.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, госдума